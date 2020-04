[PC/PS4/XBO/SWI] Ponpu

Entwickler Purple Tree Studio und Publisher Zordix haben Ponpu angekündigt, ein frenetisches Party-Spiel mit einem verrückt-frischen Grafikstil. Ponpu erscheint im Juni auf Steam, PS4, Xbox One und Nintendo Switch und unterstützt lokalen Koop für bis zu vier Spieler.







Ponpu ist ein kompetitives Arcade-Labyrinth-Game, das von Party-Klassikern wie Bomberman inspiriert ist. Vier infernalische Enten betreten das Labyrinth, aber nur eine kommt am Ende auf einem Berg explodierender Eier wieder heraus. Ponpu passt das klassische Spielprinzip mit schnellem Ausweichen, Schilden und Paraden an die moderne Zeit an und gibt geschickten Spielern damit die Möglichkeit, ihren Gegnern zu zeigen, wo es lang geht. Sie können außerdem eine ganze Reihe an eierbasierten Fähigkeiten einsetzen, darunter versteckte Minen, gefrierende Eier, Giftbomben, welche die Steuerung durcheinanderbringen und vieles mehr.



Die Spieler können lokal in drei abwechslungsreiche Modi gegeneinander antreten. Free-For-All ist ein klassischer Kampfmodus, in dem es Last-Duck-Standing heißt. In Coin Collector prügeln die Spieler Geld auseinander raus und derjenige mit den meisten Moneten gewinnt. In Paint The Map (inspiriert von Splatoon) müssen die Spieler vor Ablauf des Zeitlimit so viel von ihrer Farbe in der Gegend verteilen, wie sie können.



Neben den drei lokalen Multiplayer-Modi (die auch gegen die KI gespielt werden können), bietet Ponpu außerdem einen umfangreichen Singleplayer-Modus, in dem man sich den Untergebenen des allmächtigen Entengottes stellt. Zehn Welten voller Monster warten darauf, erkundet zu werden. Dabei muss eine Riege abgefahrener Bosse besiegt werden, um das Universum vor dem ENTgültigen Untergang zu retten.



Features

- Eine rastlose, arcade-artige Abwandlung der klassischen Formel – blockiert oder pariert abgefeuerte Bomben!



- Bombt euch im Story-Modus durch zehn monstergefüllte Welten und kämpft gegen enorme Bosse.



- Wählt die Ente und die Fähigkeiten eures Vertrauens und begebt euch in die Vier-Spieler-Kampfarena.



- Erprobt euere Fähigkeiten im Kampf gegen die KI, bevor ihr euch an den lokalen Multiplayer wagt.



- Unterschiedliche Spielmodi wie Free-For-All, Coin Collector und Paint The Map.



- Spielt zusätzliche aktive und passive Fähigkeiten wie Eierbomben und Power-Ups frei.