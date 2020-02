[PC/PS4/XBO/SWI] Those Who Remain

Wired Productions und das Indie-Studio Camel 101 haben das Veröffentlichungsdatum des übernatürlichen Adventure-Thrillers Those Who Remain bekanntgegeben. Das Spiel erscheint am 15. Mai 2020 für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC via Steam. Die Version für Nintendo Switch ist für Sommer 2020 geplant.



Neben der Standard-Edition erscheint Those Who Remain auch als Deluxe-Edition für PS4 und PC, inklusive dem digitalen Comic ‘Those Who Remain: Lights Out’, der die Vorgeschichte des Abenteuers näher beleuchtet.



Der Release-Date-Trailer gewährt einen ersten Blick hinter die dunklen Geheimnisse von Those Who Remain:





Der Titel spielt im verschlafenen Städtchen Dormont. Verzerrt von der Dunkelheit und den Taten der Einwohner, findet dort eine immer schlimmer werdende Trennung vom Gefüge der Realität statt. Those Who Remain ist ein Story-getriebener First-Person-Adventure-Thriller, der seine atmosphärische Welt mit intensivem zermürbendem Horror kombiniert, der in die Untiefen der menschlichen Psyche abtaucht.



Edward versucht seine Affäre hinter sich zu lassen und sein Leben wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Ohne sich im Klaren darüber zu sein, was in Dormont geschieht und die kürzlichen Vermissten-Fälle auslöst, betritt er die Tiefen der Nacht. Die Spieler müssen dem unbehaglichen Grauen der Dunkelheit ins Auge blicken und die Schatten des Bösen überleben, die Edwards Verstand und Moral auf die Probe stellen.