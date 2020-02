[PC/PS4/XBO/SWI] Fuser

NCSOFT und Harmonix Music Systems, die Entwickler der Videospielserie Rock Band™, kündigen heute ihr innovatives Musikspiel FUSER™ an. FUSER wird es den Spielern ermöglichen, teilbare Mixe zu kreieren, aufzuführen und die nächste Stufe der interaktiven Musikspiele zu erleben. Das Spiel gibt den Spielern die Kontrolle über die Musik und sie können Bestandteile der Hits von einigen der erfolgreichsten Künstler der Welt kombinieren, darunter Billie Eilish, The Chainsmokers, Imagine Dragons, Lil Nas X, Lizzo, Migos, Post Malone und viele weitere. FUSER wird 2020 für PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PCs veröffentlicht.







Harmonix leistet seit fast 25 Jahren Pionierarbeit für interaktive Musikspiele und hat neben Titeln wie Frequency und Amplitude auch bahnbrechende Hits wie Rock Band und Dance Central™ kreiert. Mit FUSER wird Harmonix das Musikspiel-Genre erneut in neue Bahnen lenken. Das Spiel bietet eine immersive Musik-Sandbox, in der die Spieler herausgefordert werden, ihre eigenen Mixe aus einigen der größten Hits zu kreieren und aufzuführen – und das ohne zusätzliche Geräte.



„Mit FUSER bieten wir die ultimative Musikfantasie als Spiel an“, so Steve Janiak, Geschäftsführer von Harmonix. „Musik ist heutzutage ein Erlebnis. Die Leute hören sich nicht mehr nur Alben an – sie nehmen sich auch beim Singen ihrer Lieblingslieder auf und teilen Videos davon, sie sehen sich ihre bevorzugten Bands auf Festivals an und teilen Hits mit ihren Freunden. FUSER stellt die Spieler in den Mittelpunkt von all dem. Sie können auf dem Weg zum Festival-Headliner einige der größten Hits neu mixen und teilen.“



FUSER nutzt Harmonix’ eigens entwickelte Technologie und ermöglicht es Spielern, Gesang, Basslinien und andere Instrumente aus unzähligen Musikgenres und von vielen Künstlern nahtlos miteinander zu verschmelzen. Sie können durch innovatives Gameplay ihren ganz eigenen Sound kreieren. Die Spieler können ihre Kreationen auch mit anderen teilen und ihre Darbietungen online als Video zur Verfügung stellen.



„Als wir FUSER das erste Mal sahen, wussten wir sofort, dass es etwas Besonderes ist“, so Dr. Songyee Yoon, Geschäftsführer von NCSOFT. „Das Spiel profitiert von der jahrzehntelangen Erfahrung von Harmonix und ermöglicht es Spielern, Musik zu hören, zu kreieren, zu teilen und selbst zum Star zu werden. Wir können es kaum erwarten, die Ergebnisse zu erleben.“



Das Spiel wird über 100 Titel enthalten, deren erste 16 Titel im Folgenden aufgelistet sind. Die Teilnehmer der PAX East in Boston können die Demo von FUSER als Erste ausprobieren. Die vollständige Liste wird Songs von den weltbesten Künstlern der Genres Pop, Rap/Hip-Hop, R&B, Dance, Rock, Country, lateinamerikanische und karibische Musik enthalten.





Der erste Teil der in FUSER enthaltenen Songs:

50 Cent – “In Da Club”

Billie Eilish – “bad guy”

Blue Öyster Cult – “(Don’t Fear) The Reaper”

The Chainsmokers ft. Daya – “Don’t Let Me Down”

The Clash – “Rock the Casbah”

Fatboy Slim – “The Rockafeller Skank"

Imagine Dragons – “Thunder”

J. Balvin & Willy William – “Mi Gente”

Lady Gaga – “Born This Way”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”

Lizzo – “Good As Hell”

LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock – “Party Rock Anthem”

Migos – “Stir Fry”

Post Malone – “Better Now”

Smash Mouth – “All Star”

Warren G & Nate Dogg – “Regulate”