[PC/SWI] Murder by Numbers

Die Taubenschmeichler und unabhängigen Entwickler von Mediatonic und der geliebte Indie-Publisher The Irregular Corporation sind stolz darauf, bekannt zu geben, dass ihr seltsames und dennoch wunderbares Detektivrätsel Murder by Numbers am 6. März 2020 in Japan und im Westen am 5. März 2020 für Nintendo Switch und am 6. März für PC erhältlich sein wird.







Eine Serie seltsamer Morde? Ein extremes Maß an Dreistigkeit? Cargo-Hosen und auffällige Strähnchen? Ed Fear (Hatoful Boyfriend, Swords of Ditto, Heavenstrike) hat seine feine Feder angespitzt, um sicherzustellen, dass alle diese Elemente in diesem ultimativen "Whodunnit" enthalten sind! Spieler können sich die Paisley-Blazer und die Pop-Melodien in diesem Trailer ansehen bzw anhören:







Los Angeles, 1996. Endlich geht es für die Fernsehdetektivin Honor Mizrahi los, denn ihre Show beginnt himmelhohe Einschaltquoten zu erzielen. Aber hinter all dem Glanz und Glamour verbergen sich mehrere seltsame Todesfälle und Honor findet sich nun als die Hauptverdächtige im wirklichen Leben wieder. Spieler begleiten Honor und SCOUT – das Emoji-Roboter-Genie in Murder by Numbers - bei der Befragung einer Reihe von schrägen Charakteren, der Lösung von Pixelrätseln und dem Sammeln von Hinweisen an verschiedenen glamourösen Schauplätzen. Es wird an den Spielern liegen, dieser bizarren Verschwörung auf den Grund zu gehen... in allerbestem 90er-Jahre-Flair!



Entschlüsselt das Geheimnis, das von den verrückten Figuren, die von Hato Moa, der kreativen Legende hinter Hatoful Boyfriend, entworfen wurden, zum Leben erweckt wird. Und reist mit der Musik von Masakazu Sugimori (Phoenix Wright: Ace Attorney, and Ghost Trick) direkt in die 90er Jahre zurück.



Murder by Numbers wird bei Steam and Switch für 12,49 € erhältlich sein. Das Spiel kann dem 20. Februar auf Nintendo Switch mit einem Rabatt von 10 % vorbestellt werden, und zur Feier der Veröffentlichung des Spiels wird es auch in der ersten Woche der Veröffentlichung vom 5. bis 11. März noch mit einem Rabatt von 10 % angeboten. Die Steam-Version wird in der Launch-Woche vom 6. bis 12. März ebenfalls einen Rabatt von 10% erhalten.