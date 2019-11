[PC/XBO] Everwild von RARE

im Rahmen von X019 in London stellt Rare den brandneuen Titel Everwild vor, der sich aktuell in der Entwicklung befindet. Neben Everwild arbeitet das Entwicklerteam an The Seabound Sea, dem kommenden Update für Sea of Thieves.



Der neue Titel von Rare: Everwild

Everwild befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, das Studio blickt bereits gespannt auf das einzigartige Potenzial des neuen Titels. Das Entwicklerteam unter der Leitung von Executive Producer Louise O'Connor kreiert ein originelles Erlebnis, in dem Du in eine magische Welt voller innovativer Ideen eintauchst. Everwild bietet spannende Momente, die Du mit Spielern und Spielerinnen rund um den Globus teilen kannst.



Neues Update für Sea of Thieves: The Seabound Soul

Das nächste kostenlose monatliche Update von Sea of Thieves, The Seabound Soul, erscheint am 20. November. Das Update bietet Dir eine brandneue, Story-basierte Tall Tale-Mission und eine packende Geschichte: Du begleitest Captain Pendragon, lüftest das Geheimnis des gefürchteten Schiffes Ashen Dragon und enthüllst das Rätsel einer unheimlichen neuen Bedrohung. Tall Tale-Missionen sind langfristig angelegte Kampagnen innerhalb von Sea of Thieves, die in der Shared World fesselnde Geschichten erzählen.



Darüber hinaus heizt das kommende Sea of Thieves-Update mit den neuen Brandbomben ordentlich ein! Die explosive Munition wirfst oder lädst Du in Kanonen und verbreitest feurige Panik unter gegnerischen Besatzungen – auch in der Arena. Hinzu kommen neue Auszeichnungen und Outfits, die Du im Piraten-Emporium freischaltest und erwirbst. Sea of Thieves ist für Windows 10 PC, Xbox One und im Xbox Game Pass verfügbar.



Während ein Teil von Rare intensiv an Everwild arbeitet, unterstützt das Studio auch in Zukunft Sea of Thieves mit jeder Menge kreativer Ideen und Pläne. Es ist die Leidenschaft der Fans, die das Team immer wieder von neuem inspiriert, besondere Titel zu erschaffen und die Spielwelten kontinuierlich weiterzuentwickeln.