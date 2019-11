Award-winning publisher Wired Productions proudly announces it is bringing the ocean world action RPG The Falconeer to console gamers for the first time, on Xbox One. Created by independent developer Tomas Sala, The Falconeer combines classic aerial dogfighting mechanics and acrobatic twists and turns, with an awe-inspiring open environment and bestiary of fantastic enemies in land, sea, and air. The Falconeer will have its world debut at the upcoming X019 in London on November 14-16, 2019, and will land on Xbox One and PC in 2020.







Über dem großen Ursee, einer mystischen Welt, versunken in dunklen, überfließenden Ozeanen, treiben Spieler ihre schwer bewaffneten fliegenden Mounts als „Falconeer“ in Third-Person durch die Lüfte. Die Mission als Teil dieser agilen und tödlichen Kämpfer ist, was Spieler daraus machen. Ob mit noblem Beweggrund oder mit dem Leben als Schurke zum Ziel, jeder Spieldurchgang verspricht ein einzigartiger zu sein. In der kargen aber bezaubernden Welt voller wundersamer Orte und rivalisierender Fraktionen ist daher der Kampf um die Geheimnisse tief in der Ursee jedes Mal aufs Neue spannend.



“Wir freuen uns, dass Fans bald [i]The Falconeer erleben können. Der Titel ist eine wahre Perle, die den Standard für das, was Indie Entwickler in einem Spiel leisten können, neu definiert,” sagt Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. “Wir waren von Anfang an in dieses atemberaubende Spiel verliebt. Wir sind stolz darauf, das Areal-Combat-RPG in gemeinsamer Arbeit mit Tomas, dessen Leidenschaft und Talent dieses Spiel wie ein roter Faden durchzieht, auf den Markt zu bringen.“[/i]



Fans von Aerial-Combat-Spielen dürfen sich auf eine wunderschöne Reise freuen. Majestätische Mounts bewegen sich leicht und wendig durch die Luft – genauso wie die gegnerischen Raubvögel. Dem Spieler wird ein echtes Gefühl von Freiheit vermittelt, inmitten der tiefen, hypnotischen Klanglandschaft der Ursee.



The Falconeer wird auf der X019 mit der ersten anspielbaren Demo im Rampenlicht stehen. Weitere Informationen gehen nächstes Jahr in den Landeanflug, wenn Wired Productions in Ankündigungen und über die Community-Kanäle mehr Preis gibt.