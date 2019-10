[PC/PS4/XBO/SWI] The Bradwell Conspiracy

A Brave Plan gibt heute bekannt, dass The Bradwell Conspiracy, ein narratives First-Person-Adventure, nächste Woche für Steam, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Außerdem enthüllt ein neuer Trailer mehr von der einzigartigen Fotografie und 3D-Druckmechanik, die es den Spielern ermöglichen wird, die Geheimnisse von Bradwell Electronics aufzudecken.



The Bradwell Conspiracy ist das erste Spiel von A Brave Plan, einem Team aus BAFTA-prämierten AAA-Branchenveteranen. Der Titel enthält Musik von Austin Wintory (The Banner Saga, Journey) und die Aufnahmen von renommierten Synchronsprechern, darunter Rebecca LaChance (Assemble With Care), Abubakar Salim (Assassin’s Creed: Origins) und der TV-Moderator Jonathan Ross.



In The Bradwell Conspiracy schlüpfen die Spieler in die Rolle eines unbekannten Museumsbesuchers, der nach einer Explosion im Bradwell Stonehenge Museum aufwacht. Um zu entkommen, müssen Spieler mit Amber zusammenarbeiten. Allerdings ist die Bradwell-Angestellte an einem anderen Ort in dem einstürzenden Gebäude gefangen. Um mit ihr kommunizieren zu können, nutzen die Spieler die „Bradwell AR Smart Glass“, mit der sie Amber Bilder schicken.







Auf ihrem gefährlichen Fluchtweg werden sich die Spieler bald in den Tiefen eines versteckten, unterirdischen Komplexes wiederfinden, der voller Geheimtechnologie steckt – inklusive des SMP, eines leistungsstarken und tragbaren 3D-Druckers. Mit dem einzigartigen Brutalismus-Kunststil des Bradwell-Universums und den originellen Gameplay-Mechaniken, die zum Lösen der vielen Rätsel genutzt werden, bietet The Bradwell Conspiracy ein fesselndes Spielerlebnis.



Die Release-Termine von The Bradwell Conspiracy im Überblick:

8. Oktober – PlayStation 4 und Steam

​​​​​10. Oktober – Nintendo Switch

11. Oktober – Xbox One



The Bradwell Conspiracy wird außerdem noch dieses Jahr auf Apple Arcade verfügbar sein.