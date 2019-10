Sonic the Hedgehog rollt den ganzen Weg von der Green Hill Zone zur Monkey Island und wird Teil der Crew von Super Monkey Ball: Banana Blitz HD! Sonic wird erstmals Teil der Besetzung von Super Monkey Ball, wenn das neueste Spiel der Serie am 29. Oktober 2019 auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird!



Sonic the Hedgehog ist als versteckter, freischaltbarer Charakter in Super Monkey Ball: Banana Blitz HD verfügbar. Das Spielen als schnellster Igel der Welt hat einige einzigartige Effekte. Neben der unglaublichen Geschwindigkeit verwandelt die Auswahl von Sonic die Bananen aller Stufen automatisch in goldene Ringe, komplett in nostalgischem, klassischem Sound-Design!



Sonic ist nicht das einzige versteckte Geheimnis, das in Super Monkey Ball enthalten ist: Banana Blitz HD. Pünktlich zu Halloween schalten erfahrene Affenkugelläufer eine Auswahl an Kostümen für jeden Affen in der Grundbesetzung frei!



Werft einen ersten Blick auf die neuen Kostüme von Sonic the Hedgehog und AiAi sowie Freunden in Super Monkey Ball: Banana Blitz HD im offiziellen Ankündigungs-Trailer und macht euch bereit, schnell loszulegen, wenn das Spiel auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One im Oktober startet 29. 2019!







Super Monkey Ball: Banana Blitz HD erneuert diesen Klassiker mit aktualisierter Grafik (480p> 1080p bei 60fps) und optimierter Steuerung für jede Plattform. Die Bewegungssteuerung des ursprünglichen Monkey Ball: Banana Blitz wurde zugunsten der verschärften analogen Steuerung entfernt, sodass es ein Kinderspiel ist, in die 100 Levels des Spiels zu springen und loszulegen.



Key-Features:

· Super Monkey Ball: Banana Blitz in HD: Eine verbesserte Grafik, eine für jede Konsole optimierte Steuerung, ein brandneuer Minigame Modus namens „Decathlon“, in dem der Spieler an zehn Minispielen am Stück teilnehmen muss sowie Online-Leadboards machen Super Monkey Ball: Banana Blitz HD zum perfekten Einstieg für Neueinsteiger und Serien-Veteranen.



· Online-Leaderboards: Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie können Spieler mit anderen Spielern auf der ganzen Welt gegeneinander in den Modi “Time Attack” und “Decathlon” gegeneinander antreten.



· Erscheinungsdatum: Super Monkey Ball: Banana Blitz HD erscheint für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Dank der optimierten Steuerung können Spieler sofort loslegen.