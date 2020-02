BANDAI NAMCO Entertainment Europe freut sich, ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS von Spike Chunsoft ankündigen zu dürfen. Es wird das erste Spiel sein, das auf dem namensgebenden Manga ONE PUNCH MAN basiert.









Bei ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS handelt es sich um ein Action-Fighting-Game, das in einer Welt spielt, in der Bedrohungen alltäglich und Helden die einzige Hoffnung sind. Saitama, der Hauptcharakter des Spiels, ist ein Held, der selbst den stärksten Feind mit nur einem einzigen Schlag vernichten kann, was ihn selbst sehr stört. Das Spiel bietet 3-gegen-3-Kämpfen, in denen SpielerInnen mächtige Teams formen, die aus vielen bekannten Gesichtern bestehen. Die ersten bekannten spielbaren Charaktere sind Genos, Fubuki, Mumen Rider, Sonic und Saitama.



„ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS ist nicht nur eine großartige Möglichkeit, in das „ONE PUNCH MAN“-Universum einzutauchen“, sagt Hervé Hoerdt, SVP Marketing, Digital and Content bei BANDAI NAMCO Entertainment Europe. „Fans der Serie können in spannenden 3-gegen-3-Kämpfe einige ihrer Lieblingscharaktere der Reihe spielen.“



ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS wird für PlayStation 4, Xbox One und digital für PC erscheinen.