Hier noch der offizielle Square Enix Pressetext zum Remake:



Square Enix haucht der MANA-Reihe neues Leben ein und kündigt heute ein komplettes Remake von TRIALS OF MANA an, das Anfang 2020 mit einem völlig überarbeiteten Action-RPG-Kampfsystem, Level- und Fähigkeitensystem sowie moderner 3D-Grafik für die Nintendo Switch, die PlayStation 4 und PC (STEAM) erscheinen wird.



TRIALS OF MANA ist ein Full-HD-Remake des dritten Teils der MANA-Reihe, dieser Titel erschien 1995 unter dem Namen Seiken Densetsu 3 ausschließlich in Japan. TRIALS OF MANA erzählt die Geschichte von sechs Helden, die sich Monstern im Kampf stellen müssen, um die Zerstörung der Welt zu verhindern. Spieler können ihr Team bestehend aus drei Mitgliedern individuell aus sechs Charakteren zusammenstellen und so verschiedene Geschichten erleben.







Square Enix freut sich außerdem bekannt zu geben, dass COLLECTION OF MANA ab sofort als digitaler Download im Nintendo eShop erhältlich ist. In COLLECTION OF MANA werden Spieler von den drei Klassikern in die zauberhafte Welt der MANA-Reihe eingeführt: FINAL FANTASY Adventure/Mystic Quest, SECRET OF MANA und – zum allerersten Mal auch im Westen veröffentlicht – TRIALS OF MANA. Diese Spiele-Sammlung enthält nun auch eine praktische Schnellspeicher-Funktion und ermöglicht es Spielern durch den lokalen Mehrspieler-Modus in SECRET OF MANA (bis zu 3 Spieler) und TRIALS OF MANA (bis zu 2 Spieler), gemeinsam Abenteuer zu erleben.



In Europa wird COLLECTION OF MANA exklusiv für die Nintendo Switch auch als Box-Version bei ausgewählten Händlern zur Verfügung stehen (in begrenzter Stückzahl).



Das Remake von TRIALS OF MANA wird Anfang 2020 für die Nintendo Switch, die PlayStation 4 und PC (STEAM) erhältlich sein. COLLECTION OF MANA ist ab heute digital für die Nintendo Switch verfügbar. Die Einzelhandelsversion ist ab dem 27. August 2019 in limitierter Auflage verfügbar.