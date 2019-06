[PC/PS4/XBO/SWI] Conan Chop Chop

“… game that is definitively not real, but probably should be”

“I’m thinking this might actually be a hit”

“Why is it that every April Fools’ game I see I ACTUALLY wanna buy it”





Dies waren einige der Reaktionen von Presse und Zuschauern, nachdem der Trailer zu Conan Chop Chop am 1. April live ging. Das Spiel wurde damals als Aprilscherz aufgefasst, doch heute möchte Funcom klarstellen: Das Roguelike Hack-and-Slash-Game Conan Chop Chop gibt es wirklich. Am 3. September erscheint es für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.



Funcom und die australischen Entwickler von Mighty Kingdom sind überzeugt, dass es sich um das realistischste Strichmännchen-Spiel handelt, in dem Conan der Barbar je auftrat.



„Es war eine immense Herausforderung, die Entwicklung geheim zu halten“, so Rui Casais, CEO von Funcom. „Das Feedback der Fans auf unseren Trailer am 1. April war unglaublich und erstaunlich einheitlich – dementsprechend juckte es uns seitdem in den Fingern, die freudigen Neuigkeiten zu verbreiten”.



„Lasst euch aber nicht vom humoristischen und skurrilen Look täuschen: Es fließt eine Menge harter Arbeit in das Spiel, das Endresultat dürfte Fans von Roguelike- und/oder Hack and Slash-Titeln gleichermaßen fesseln“, so Casais.

Das Spiel unterstützt Couch-Koop für bis zu vier Spieler und ist in Hyboria angesiedelt, der von Fantasy-Autor Robert E. Howard vor mehr als 80 Jahren erschaffenen Welt.

Eure Aufgabe ist es, die Pläne des bösen Zauberers Thoth-Amon zu durchkreuzen, bevor er den noch böseren Zauberer Xaltotun wiederbelebt. Sollte ihm dies gelingen, wird er die Welt in ein unendlich währendes Zeitalter der Dunkelheit und Sklaverei stürzen. Nur ihr könnt ihn stoppen, doch dafür benötigt ihr all eure Gerissenheit, all eure Arglist. Ihr müsst euren Mut und eure Schwertkünste heraufbeschwören. Gehet hin … und Chop Choppt!



Key Features:

1-4 Spieler: Conan Chop Chop unterstützt Couch-Koop.

Abwechslungsreiche Charaktere für jeden Spielstil: Spielt als Conan, Pallantides, Valeria oder Bêlit, den bekannten Helden des Conan-Universums.

Abwechslungsreiche Welt: Erkundet die Wüste von Koth, das verzauberte Darkwood, das brennende Hyperborea und die eisige Welt von Vanaheim, je mit ihren eigenen Dungeons.

Haufenweise Loot: Um eure Feinde zu zerhacken könnt ihr alles benutzen, angefangen vom Besen bis hin zum Bastardschwert.

Erstaunliche Kombos: In CCC könnt ihr nicht nur nach links und rechts schwingen, ihr könnt im Laufe des Spiels noch spektakulärere Moves lernen.

Rücksichtslose Bosse: Ihr habt nun endlich die Chance, gegen einen riesigen Gorilla mit Cape anzutreten. Vorsicht ist geboten vor tödlichen Boss-Moves wie Lava Reflux, Tail Whip und Loogie Glob.

Unendlicher Wiederspielwert: Zufällig generierte Maps sowie tonnenweise Waffen und Fähigkeiten sorgen dafür, dass sich jeder Spieldurchlauf neu anfühlt. Conan Chop Chop ist absolut tödlich, dafür könnt ihr Waffen für euren nächsten Playthrough freischalten.