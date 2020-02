[Multi] TT Isle of Man 2

Mit dem immer näher rückenden Release von TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 veröffentlichen KT Racing und Bigben ein exklusives Interview mit Julien Toniutti, dem aktuellen französische Rekordhalter der Isle of Man TT.







Julien Toniutti hat sich mit dem Produktionsteam von TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 zusammengesetzt und über seine Erfahrungen und Emotionen beim Fahren gesprochen, um das Fahrerlebnis in TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 noch authentischer zu machen. Nachdem er 2019 aufgrund einer Verletzung während der Dakar Rallye nicht am Rennen teilnehmen konnte, wird Julien Toniutti 2020 wieder bei der Isle of Man TT an den Start gehen.



Erstmals in 1907 ausgetragen, ist die TT das berühmteste Motorradrennen der Welt. Die 61 km lange Strecke mit 260 Kurven ist eine der ikonischsten Strecken für Rennfahrer. Neben offiziell lizenzierten Fahrern, Motorrädern und Strecken erwartet die Fans eine verbesserte Physik-Engine und einen überarbeiteten Karrieremodus zur Verbesserung der eigenen Fahrfähigkeiten.