[XBO/PC/SWI/Mobile] Descenders

Sold Out kündigt heute zusammen mit No More Robots an, dass für Descenders physische Versionen für die Nintendo Switch™ und das PlayStation®4 Computer Entertainment System erscheinen werden. Diese werden dieses Frühjahr zeitgleich mit den digitalen Umsetzungen auf diesen Plattformen veröffentlicht.



Von den Entwicklern von Action Henk kommt nun Descenders – ein Extreme-Downhill-Biking Titel mit prozedural generierten Maps, in denen jeder Fehler Konsequenzen hat.



Spiel-Features:

- Ein moderner Ansatz für die Extremsportart

- Prozedural generierte Welten: Jeder Spieldurchgang verspricht andere Abhänge

- Freestyle-Bike-Steuerung: Kontrolle über jede subtile Bewegung des Fahrers und eine Physik-KI mit Tiefgang

- Rogue-Bike: Besondere Mutatoren verbessern den ganz persönlichen Fahrstil

- Rep-System: Über das Online Rep-System können neue Bikes und Outfits freigeschaltet werden

- Voll lizensierter Soundtrack: Das Drum & Bass-Label Liquicity liefert den perfekten Sound zum Extremsport



Werde der nächste Descender: Kannst du das Spiel in einem Durchlauf meistern und in die Ränge der legendären Descender aufsteigen?

„Wir freuen uns unglaublich, gemeinsam mit Sold Out den Retail-Release von Descenders ermöglichen zu können,” so Mike Rose, Company Director bei No More Robots. „Unsere Community erwartet schon seit Langem eine physische Version dieses Titels. Dass wir nun mit Sold Out an einem weltweiten Retail-Release arbeiten, ist also ein wahrgewordener Wunsch von uns allen.“



„Descenders ist ein fantastisches Spiel, das digital bereits von Fans geliebt wird. Deswegen sind wir begeistert, zusammen mit No More Robots gleichzeitig zum digitalen Launch die physischen Versionen für PS4 und Nintendo Switch auf den Markt zu bringen,” sagt Garry Williams, CEO von Sold Out.