[Multi] For the King

Headup kündigt heute die baldige Veröffentlichung des anspruchsvollen Roguelike-Abenteuers For The King an. Die herausfordernde Mischung aus Strategie, JRPG-Kampf und Roguelike erscheint am 23. Mai 2019 und kann als Einzelspieler bestritten werden, sowie lokal oder online mit bis zu drei Spielern.



Der König ist tot, ermordet von einem unbekannten Angreifer. Jetzt herrscht Chaos im einst friedlichen Königreich Fahrul. Ohne Verbündete und am Ende ihrer Ressourcen, wendet sich die Königin mit einer verzweifelten Bitte an die Bürger des Landes: Sie mögen sich erheben und mithelfen, den drohenden Untergang des Reichs abzuwenden. In einer kleinen und anfangs unerfahrenen Gruppe machen sich die Spieler auf den Weg um zu helfen; als Einzelspieler oder per lokalem oder Online-Co-Op. Entscheidet euch, die Gruppe aufzuteilen um mehr Gebiete zu entdecken, oder zum Schutz zusammenzubleiben. Eine ausgereifte Strategie bedeutet den Unterschied zwischen Leben und Tod.



Jedes neue Spiel wird durch die prozeduralen Karten, Quests und Ereignisse einzigartig. Trotze den unerbittlichen Elementen, kämpfe gegen die bösen Kreaturen, befahre die Meere und tauche in die dunkle Unterwelt ein. Vor dir ist noch niemand von seiner Reise zurückgekehrt. Wirst du derjenige sein, der dem Chaos ein Ende setzt?





Über For The King



Kämpfe und stirb als Gruppe in einem schnellen und knallharten rundenbasierten Kampf mit einem einzigartigen Slot-System für Angriffe und Spezialfähigkeiten. Finde und sammle Kräuter für deine zuverlässige Pfeife, um deine Wunden zu heilen und deine Krankheiten zu heilen. Richte sichere Lager ein oder trotze den Schrecken, die der Einbruch der Nacht mit sich bringt.



Denk dran, Abenteurer, du tust all das nicht für Reichtum oder Ruhm, sondern für dein Dorf, dein Reich, für den König!





Features:



Solo oder Online Co-Op – Steuere deine eigene Gruppe, oder spiele mit bis zu 3 Leuten online. Reist und kämpft zusammen, oder wage dich alleine loszuziehen.



Anspruchsvolle Roguelike Abenteuer – Ein Abenteuer mit sehr hohem Wiederspielwert, das Grips und Können fordert.



Rundenbasiertes Kampfsystem – Ein klassischer Kampfstil mit einem einzigartigen Slot- und Fähigkeitssystem. Wähle dein Angriffstyp, benutze Fokus-Punkte, verwende Items, und aktiviere Spezialfähigkeiten, um deine Feinde zu besiegen.



Lebendige Welt – Neue Herausforderungen und Schrecken erscheinen zu verschiedenen Tageszeiten. Treffe auf Wetter- und Natureffekte mit einer Vielzahl an Effekten, gute, sowie schlechte.



Prozedural gebaute Welt – Die Welt, Königreiche und Orte denen du begegnest sind in jedem Durchgang anders. Ein einmaliges Set an faszinierenden Schauplätzen zwingen dich dazu dein Spielstil der Lage anzupassen.