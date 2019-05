[PC/PS4/XBO] Ancestors: The Humankind Odyssey

Wie Private Division und Panache Digital Games heute bekanntgaben, wird Ancestors: The Humankind Odyssey am 27. August 2019 über den Epic Games Store für PC* sowie im Dezember 2019 für das PlayStation®4 Computer Entertainment System und die Xbox One-Gerätereihe, darunter auch für die Xbox One X, erscheinen. Ancestors: The Humankind Odyssey ist der Debüt-Titel des Independent-Entwicklerstudios Panache Digital Games, welches 2014 von Patrice Désilets, dem ursprünglichen Creative Director der Assassin’s Creed-Reihe, mitgegründet wurde.In Ancestors: The Humankind Odyssey stellen sich Spieler der Herausforderung, in einem Zeitraum von zehn bis zwei Millionen Jahren v. Chr. in der wunderschönen, aber rauen Umgebung Afrikas zu überleben und sich zu entwickeln. In diesem innovativen Ansatz des Open-Word-Survial-Genres erkunden Spieler in der Rolle der affenartigen Ahnen des Menschen das Afrika des Neogens. Im Verlauf des Spiels erweitern sie ihr Territorium und entwickeln sich, um zu überleben und den Fortbestand ihres Clans zu sichern. Das Spiel und seine Mechaniken bauen auf Evolution, Entdeckung und Überleben auf. Spieler durchqueren eine Vielzahl von Geländearten und Umgebungen, treffen auf unterschiedliche Raubtiere und erlernen neue Fähigkeiten, die sie an die nächste Generation ihres Familienverbunds weitergeben.Zusammen mit der Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums haben Panache Digital Games und Private Division auch das offizielle Key Art von Ancestors: The Humankind Odyssey veröffentlicht, das sich die Fans hier ansehen können. Außerdem hat das Team die zweite Episode einer dreiteiligen Videoreihe mit Patrice Désilets veröffentlicht, in der näher auf die einzigartigen Mechaniken und Konzepte des Spiels eingegangen wird. Die Expand-Episode zu Ancestors: The Humankind Odyssey finden Sie auf YouTube.Ancestors: The Humankind Odyssey erscheint am 27. August 2019 für PC* und als digitale Version für PS4™ und Xbox One im Dezember 2019. Ancestors: The Humankind Odyssey hat vom ESRB die Einstufung T (geeignet ab 13 Jahren) erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über Ancestors: The Humankind Odyssey erhalten möchten, abonnieren Sie unseren Kanal auf YouTube, folgen Sie uns auf Twitter, werden Sie ein Fan auf Facebook und besuchen Sie AncestorsGame.com *Ancestors: The Humankind Odyssey für PC ist im ersten Jahr nach der Veröffentlichung exklusiv im Epic Games Store erhältlich. Danach wird das Spiel auch bei anderen digitalen Einzelhändlern erhältlich sein.Das Spiel wird neben Deutsch auch in folgenden Sprachen spielbar sein: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch, Russisch, Polnisch, Portugiesisch und Arabisch.