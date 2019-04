ooFoo Studios und Publisher Double Eleven gaben heute bekannt, dass This Is Snooker, eine genreprägende Billardsimulation mit dem siebenmaligen Snooker-Rekord-Weltmeister Stephen Hendry, bald für PlayStation®4 Computer Entertainment System, Xbox One, Nintendo Switch™ und Windows PC erhältlich sein wird.







Hendry war neun Saisons lang die Nummer 1 und gilt gemeinhin als einer der besten Snooker-Spieler überhaupt. Stephen kommt als KI-Gegner im Spiel vor und ist dort auch als Expertenmentor in einer Reihe von exklusiven „Billardtipps“-Videos zu sehen, die dem Spieler helfen sollen, sowohl im echten Leben als auch im Spiel besser im Snooker zu werden. Die Spieler werden außerdem dazu eingeladen, eine Reihe von Arcade-Szenarios durchzuspielen, in denen die Herausforderung darin besteht, entscheidende Momente aus der Rekord-Snooker-Karriere der Snooker-Legende nachzustellen.



VooFoo Studios hat eng mit Hendry zusammengearbeitet, um seine einzigartigen Eigenschaften und seine offensive Spielweise im Spiel wiederzugeben und zu lernen, wie man wirklich glaubwürdige Billardphysik in einer atemberaubend realistischen Simulation einer der spannendsten und wettbewerbsorientierten Sportarten der Welt erzielt. Auch die weltberühmte Profi-Snooker-Spielerin und Poolbillard-Schiedsrichterin Michaela Tabb kommt im Spiel vor. Ihre vertraute Stimme lässt die Schiedsrichterin im Spiel zu einer echt wirkenden Autoritätsperson werden.



„Die Zusammenarbeit mit einem der besten Snooker-Spieler der ganzen Welt hat uns geholfen, eine unglaublich realistische Billardsimulation zu erschaffen“, sagt Shaun Read, Game Director bei VooFoo Studios. „Es freut uns sehr, dass Stephen am Projekt beteiligt ist. Dank seiner Anregungen konnten wir die Spielmechaniken wirklich bis ins kleinste Detail anpassen und This Is Snooker so zu der weitaus besten Billardsimulation machen, die wir je entwickelt haben.“



Stephen Hendry sagte zu dem Thema: „Ich bin wirklich stolz, bei der Entwicklung einer solch ambitionierten Nachstellung von Snooker mitwirken zu dürfen. Ich war zutiefst davon beeindruckt, wie realistisch This Is Snooker ist und wie detailgetreu gearbeitet wurde, um es so echt aussehen und wirken zu lassen.“



This Is Snooker wurde von Grund auf mit der komplett überarbeiteten, eigenen Spiel- und Physik-Engine von VooFoo Studios entwickelt. „Dank der einzigartigen neuen Mittel, die uns nun zur Verfügung stehen, konnten wir Dinge tun, die uns zuvor nie möglich waren und das Spiel und Genre auf ein ganz neues Niveau heben“, erklärte Mark Williams, Technology-Director bei VooFoo Studios. „Mithilfe unserer neuen Engine konnten wir eine unvergleichliche grafische Detailtreue und überaus realistische, lebensechte Ballphysik erzielen. Wir sind überzeugt, dass wir das technisch fortschrittlichste Billardspiel überhaupt entwickelt haben.“



This Is Snooker, herausgegeben von Double Eleven und entwickelt von den Billardmeistern VooFoo Studios, wird den zuvor angekündigten Titel This Is Pool enthalten und in Form der This Is Snooker - Pool Deluxe Edition als umfassendes Billarderlebnis mit jeder Menge Inhalten erhältlich sein. This Is Pool wird auch separat erhältlich sein. Spiele alle bekanntesten Arten des Billardsports an sechs detailliert gearbeiteten Orten mit kompletten Poolbillard- und Snooker-Karrieremodi, Minispielen, Trick-Schüssen, einem Übungsmodus und umfangreichen Multiplayer-Modi (lokal und online) in einer wahrhaft realitätsnahen Billardsimulation.



This Is Snooker – Pool Deluxe Edition ist bald für PlayStation®4 Computer Entertainment System, Xbox One, Nintendo Switch™ und Windows PC erhältlich. Das Spiel kann am Donnerstag, den 11. April, im Rahmen der World Seniors Snooker Tour – Sheffield Masters, an der Stephen Hendry teilnehmen wird, in der „Kathedrale des Snookersports“, dem Crucible Theatre in Sheffield, schon vor der Veröffentlichung gespielt werden.