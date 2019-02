[PC/Mac/Konsolen] Drone Champions League - the Game

Drohnenrennen haben sich innerhalb weniger Jahre zu einem absoluten Trendsport und Publikumsmagneten entwickelt. Auf der Champs-Élysées in Paris beispielsweise verfolgten 180.000 Zuschauer ein Rennen der Drone Champions League (DCL) live vor Ort, insgesamt werden die Rennen der DCL in diesem Jahr in 100 Ländern weltweit live im Fernsehen und darüber hinaus auch online zu sehen sein. Zu den Partnern der DCL gehören unter anderem Red Bull, Breitling, Tencent Sports und McDonald’s. In Bälde gibt es vielleicht sogar eine Bekanntgabe in Sachen E-Sport, die das Ganze – aller Voraussicht nach – noch einmal auf ein anderes Level heben wird.Für einen ersten (visuellen) Eindruck sind hier zwei TV-Berichterstattungen aus dem vergangenen Jahr:Bevor die DCL im März mit acht internationalen Teams (darunter auch einem deutschen) in ihre dritte Saison geht, haben neue Piloten bis zum 16. Februar die Chance, sich über ein Anfang Januar erschienenes Computerspiel (DCL – The Game) für die tatsächliche Rennserie – mit Rennen auf der ganzen Welt – zu qualifizieren. Ende Februar werden die besten der Top-200 Piloten (im Game) dann zu finalen Ausscheidungsrennen nach Cannes eingeladen.---------------------Die Drone Champions League (DCL), die führende Liga für Drohnenrennen, veranstaltet erstmals eine Draft Selection, um die besten Nachwuchspiloten der Welt zu finden. Hierbei haben Online-Spieler die Chance, sich über den offiziellen Drohnen-Rennsimulator DCL – The Game für die finalen Ausscheidungskämpfe mit richtigen Renndrohnen zu qualifizieren. Dort wählen die anwesenden Profi -Teams jeweils mindestens einen der Teilnehmer als Verstärkung für die kommende Saison. Eingeladen werden die besten der Top-200-Piloten aus dem Draft Ranking des Spiels. Die Zeit, um sich eine entsprechende Platzierung zu sichern, läuft: Teilnahmeschluss ist der 16. Februar, die Draft Selection findet im Rahmen des International Games Festival vom 22. bis 24. Februar im französischen Cannes statt.Es käme wohl niemand auf die Idee, einen Spieler der Fußball-Sportsimulation FIFA neben Messi, Ronaldo und Neymar in der UEFA Champions League aufzustellen. Anders in der Drone Champions League: „Bei uns bekommen Piloten auf der ganzen Welt die Möglichkeit, sich über unseren Drohnen-Flugsimulator DCL – The Game zunächst für die finalen Ausscheidungskämpfe in Cannes und dort dann tatsächlich für die Königsklasse im Drohnenfliegen zu qualifizieren“, so Herbert Weirather, CEO der DCL. Ziel sei es, durch die Qualifikation über das Spiel für alle ambitionierten Nachwuchspiloten die gleichen Voraussetzungen zu schaffen – und die besten unter ihnen für die Profi-Teams der DCL zu gewinnen.Vom PC direkt in die Königsklasse: 200 Gamer kämpfen um Startplätze in der Drone Champions League- Qualifikation für Draft Selection via DCL – The Game bis zum 16. Februar- Die besten Spieler der Top-200 werden nach Cannes eingeladen- Die Profi-Teams der DCL wählen jeweils mindestens ein neues Mitglied für die Saison 2019Draft Selection stellt Weichen für spannende Saison. Damit nicht nur die besten Piloten gefunden, sondern auch wettbewerbsförderlich verteilt werden, darf das langsamste Team der vergangenen Saison zuerst aus den nach Cannes eingeladenen Talenten auswählen, das schnellste Team hingegen zuletzt. Dies sorgt für ausgeglichene Mannschaften und garantiert, dass die im März im schweizerischen Laax startende Saison 2019 mindestens genauso spannungsgeladen wird, wie die des vorherigen Jahres. Diese wurde erst am letzten Renntag entschieden.Eine kostenlose Early Demo des Computerspiels DCL – The Game wurde am 8. Januar 2019 exklusiv auf der Internet-Vertriebsplattform Steam veröffentlicht. Der Drone Racing Simulator bietet rasante Action und eröffnet mit seinen unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen sowohl Anfängern als auch Profis die Möglichkeit, ihr Können auf mehr als 10 Original-Wettkampfparcours unter Beweis zu stellen. Die Racing-Revolution basiert auf der Unreal Engine 4 und ist in enger Zusammenarbeit mit 40 professionellen Drohnen-Piloten entstanden. Am 1. November 2019 erscheint die Vollversion des offiziellen Drone Racing Simulators dann für den PC. Auch Konsolen-, Mac- und Mobile-Umsetzungen sind bereits in der Entwicklung.In der Drone Champions League (DCL) treten seit 2016 jede Saison die weltbesten Drohnen-Piloten in acht internationalen Teams auf sechs über die ganze Welt verteilten Rennstrecken gegeneinander an. Events fanden unter anderem bereitsin Deutschland, Frankreich, Belgien, Rumänien, Liechtenstein, Spanien, China und der Schweiz statt. Sämtliche Rennen der DCL werden in 100 Ländern weltweit live im Fernsehen übertragen und sind darüber hinaus auch online zu sehen. Zu den Partnern der DCL gehören unter anderem Red Bull, Breitling, Tencent Sports und McDonald’s. Weitere Informationen finden sich unter dcl.aero und unter game.dcl.aero