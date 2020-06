[PC/PS4/XBO/SWI] Dauntless

Phoenix Labs hat Details zum „Call of the Void” Content-Update für das Koop-Action-RPG Dauntless veröffentlicht. Das Update erscheint am 11. Juni für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und im Epic Games Store, inklusive Cross-Plattform-Support.







„Call of the Void” bietet den Spielern eine neue Eskalation, Dauntless’ Version eines Spießrutenlaufs. Die Schatten-Eskalation führt die Spieler tief ins Herz eines mysteriösen Archipels, auf dem die Behemoths mit dem Schatten-Element verschmolzen sind und über neue Spezialattacken und verändertes Kampfverhalten verfügen. Den Höhepunkt der Schatten-Eskalation stellt der Kampf gegen den neuen Behemoth Thrax dar, eine schlangenartige Kreatur, die Schattenportale nutzt, um Slayer zu verwirren und aus unerwarteten Richtungen anzugreifen. Wer einen Thrax erschlägt, erhält Baupläne für mächtige legendäre Waffen. Jede legendäre Thrax-Waffe verfügt über zwei prismatische Zellslots, außerdem kann sie mit anderen Schattenwaffen verbunden werden und gewährt dem Slayer die Kontrolle über Thrax‘ zerstörerische Portal-Fähigkeit. Die Schatten-Eskalation kann genau wie die vorhergehenden Brand- und Schock-Eskalationen über die Jagd-Auswahl gestartet werden.



Zum ersten Mal erhält Dauntless in „Call of the Void” eine Geschichte, die sich im Laufe der Season entwickelt und dauerhaften Einfluss auf die Spielwelt hat. Die Entscheidungen der Spieler haben direkten Einfluss auf die Handlung, die mit einer Überraschung zu Beginn des nächsten Updates im Juli ihren Höhepunkt erreicht.



„Call of the Void” führt zudem den Trainingsplatz ein, eine neue Möglichkeit für Spieler, die einzelnen Waffenklassen in aller Ruhe abseits von Live-Kämpfen auszuprobieren. Spieler können sich einfach mit ihren Party-Mitgliedern treffen und Waffen testen, außerdem gibt es dort zum ersten Mal ein UI, das zeigt, wie sich Schaden und DPS im Kampf auswirken. Das UI unterteilt den Schaden in Betäubungs-, Wund-, Teil – und Basisschaden, sodass die Spieler genau analysieren können, wie sich die Kombination bestimmter Waffen und Zellen auswirkt. Neue Spieler können Waffen mit Hilfe einer Checkliste, die Basisattacken und Kombos auflistet, besser kennenlernen, und danach tiefer in Kampftipps und Move-Liste einsteigen.



Der Jagdpass Relikte und Ruinen, der als Teil von „Call of the Void” veröffentlicht wird, erlaubt es den Spielern, bis zu 50 Level an Belohnungen freizuschalten, inklusive Cosmetics, Kopfgeldmarken, Verbrauchsgegenständen und mehr, alles im Stil der Void Runners-Fraktion. Das Highlight des Passes ist das Schattenritter-Set, ein den Schattentiefen nachempfundener Rüstungs-Skin. Wie bei früheren Jagdpässen haben Spieler, die Relikte und Ruinen abgeschlossen haben, die Möglichkeit, Tresormünzen zur verdienen und damit kosmetische Items aus vergangenen Jagdpässen zu erwerben.



„Call of the Void” führt eine Reihe an Quality-of-Life-Verbesserungen ein, ein Tagebuch mit Informationen über die Behemoths und NPCs, eine russische Sprachausgabe, UI-Verbesserungen, intuitiveres Ausweichen und mehr.