[SWI] Forever Forest

Forever Forest ist eine einzigartige Mischung aus Erkundung, Überleben, Action und Rollenspiel mit reduziertem, intuitiven Gameplay und erscheint am 14. Januar exklusiv für Nintendo Switch.



Um den Wald, der von der Dunkelheit verschlungen wurde, zu befreien, begibt sich der Spieler auf eine Reise durch steinige Wüsten, heimtückische Sümpfe und unerforschte Wildnis. Zur Rettung der Welt müssen die Spieler clever agieren und die Früchte des Waldes nutzen. Durch die Jagd auf abwechslungsreiche Gegner lassen sich mächtige Trophäen sammeln, mit denen der Charakter dauerhaft verbessert werden kann.







Forever Forest ist das Resultat einer Zusammenarbeit des in Katar beheimateten Entwicklerstudios Fictive Studio und des Berliner Mad About Pandas-Teams, die aus der bekannten Firma kunst-stoff entstanden sind. Mad about Pandas ist bereits ein alter Hase in der Indie-Szene und hat in den letzten zehn Jahren mehrere erfolgreiche Spiele veröffentlicht, darunter etwa The Great Jitters: Pudding Panic. Als erster Entwickler und Publisher aus Katar hat auch Fictive Studio bereits für Schlagzeilen gesorgt.



Forever Forest ist der erste Titel, der dieser Kooperation entspringt. Das Spiel richtet sich nicht nur an westliche Märkte, sondern auch an den Mittleren Osten und erscheint in zahlreichen Sprachen, darunter Arabisch, Deutsch und Englisch. Alle an Forever Forest Beteiligten sind davon überzeugt, dass solche gemeinsamen Projekte dabei helfen, das gegenseitige Verständnis und den Respekt voreinander zu stärken.



Features

· Eine emotionale Reise, bei der es darum geht, eine zerstörte Welt zu retten



· Mit einer Spielzeit von sechs bis acht Stunden, eingebettet in eine umfangreiche Geschichte, die Themen wie menschliche Überheblichkeit und das Leben im Einklang mit der Natur behandelt



· Eine prozedural gestaltete 3D-Welt mit abwechslungsreichen Landschaften und einem von Süd nach Nord stetig steigendem Schwierigkeitsgrad



· Zahlreiche Kreaturen, die organisch miteinander und der Umwelt interagieren und verschiedene Taktiken benötigen, um im Kampf besiegt werden zu können



· Früchte und Pilze in verschiedenen Farben und Formen geben dem Spieler kurzzeitige Boni – dauerhafte Verbesserungen des Charakters können durch die Jagd auf die Kreaturen des Waldes erreicht werden



· Neue Fähigkeiten erlangen Spieler durch das Einsammeln der Masken besiegter Gegner, um diese dann an mystischen Schreinen zu aktivieren



· Acht einzigartige Zonen mit individueller Vegetation und Lebewesen schaffen eine wunderschöne Spielwelt



· Das dynamische Lichtsystem hat Auswirkungen auf das Gameplay: die Spieler müssen sich vorsichtig in der Dunkelheit bewegen, bevor sie den nächsten Tempel des Lichts und damit die Zone befreit haben