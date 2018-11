Nachdem Omensight bereits auf PC und PS4 erhältlich ist, dürfen sich Nintendo Switch Besitzer ab dem 13. Dezember ebenfalls über den Titel her machen.









Developed by the creators of the award-winning action RPG Stories: The Path of Destinies, Omensight: Definitive Edition is a 3D action murder mystery game with beautiful cel shaded visuals.



Take on the role of the Harbinger, a mythical hero chosen by destiny to save the world of Urralia, and relive the last day of all times until you uncover a way to destroy the power of the Dark God.



Omensight: Definitive Edition will cost $19.99/€16.79 on Nintendo Switch, but those who pre-order it from December 6th to 13th can enjoy an exclusive 10% discount.