BANDAI NAMCO Entertainment Europe enthüllt das Line-Up für die gamescom 2018 (21. bis 25. August in Köln). Der diesjährige Stand in HALLE 6 – B41 wird elf spielbare Spiele bieten, unter anderem:– Zum 50. Jahrestag des Manga-Magazins Shonen Jump vereint Bandai Namco Entertainment Europe einige der weltbekanntesten Manga- und Anime-Serien in einem ultimativen Cross-Over-Spielerlebnis – in dem kultträchtige Charaktere gegeneinander antreten und an echten Orten auf der ganzen Welt kämpfen.– Zwei Jahrzehnte nach der ersten Auflage kehrt SOULCALIBUR VI zu seinen Wurzeln zurück, mit brandneuen Spielfunktionen, neuen Storys und neuen Charakteren für den Kampf. SOULCALIBUR VI ermöglicht es dem Spieler, sich durch seine charakteristischen Levels im Stil des 16. Jahrhunderts zu kämpfen und die epische Schlacht um die beiden legendären Schwerter zu erleben – mit einer vollständigen Auswahl an bekannten SOULCALIBUR-Charakteren sowie einigen Neuzugängen!– DRAGON BALL FighterZ, das bereits zu den gefeiertesten Kampfspielen des Jahres gehört, ist ab dem 28. September 2018 auch auf Nintendo Switch verfügbar. Das Spiel wurde von Arc System Works entwickelt, einem anerkannten Entwickler von klassischen 2D-Kampfspielen, und liefert ein explosives, action-geladenes Spielerlebnis, das großartige 2D-Kampfgrafik mit erweiterten Charaktermodellen und Grafikeffekten kombiniert, die den klassischen DRAGON BALL® Art-Stil zum Leben erwecken.– Im nächsten großen Abenteuer der ikonischen Strohhutpiraten schlüpft der Spieler in Ruffys Fußstapfen. Hier steht dem Piraten eine riesige und immersive neue Welt offen, welche er erkunden kann um das Geheimnis, welches sich in den Teifen von Jail Island verbirgt, zu lüften.– In diesem Third-Person-Action-RPG kann der Spieler seine eigenen Avatare erstellen und seine Partner auswählen, während er sich in eine dystopische Welt der Zerstörung wagt. Hier bekommt er es mit den Verlorenen zu tun – feindselige Ghule, die frei von jeglicher Menschlichkeit sind und vor nichts haltmachen werden, um ihren Hunger zu stillen.– Mit dem wildesten Luftkampf-Spielerlebnis aller Zeiten setzt ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN den Spieler in das Cockpit die fortschrittlichsten Kampfflugzeuge, während verschiedene Wetter- und Flugbedingungen das Können, die Geschicklichkeit und den Scharfsinn des Spielers auf die ultimative Probe stellen.– Die Lieblingscharaktere der Fans aus der beliebten Manga-Serie Weekly Shonen Jump erwachen in MY HERO ONE'S JUSTICE zum Leben. Spieler können als All Might, Izuku Midoriya oder Katsuki Bakugo kämpfen, um die Menschen vor dem Bösen zu beschützen, oder doch lieber als einer der Schurken wie Himiko Toga, Dabi oder Stain? Lasst eure Vision von Gerechtigkeit auf die Welt los!– NARUTO ist wieder da! In diesem Spiel kämpft der Spieler mit seinen Lieblingscharakteren in spannenden, brandneuen 3D-Umgebungen. Er wird seinen eigenen Shinobi erstellen und personalisieren, sein Gesicht, seine Bekleidung und sogar sein Jutsu auswählen können. Darüber hinaus stehen Teamkämpfen zur Verfügung, in denen der Spieler seinen Lieblingskampfstil auswählt und die Schlacht in die Online-Arena trägt.Der EP!C Rewards Club, das Treueprogramm für Fans, bietet Mitgliedern auf der gamescom exklusive Vorteile. Fans können sich kostenlos unter www.bandainamcoent.eu/epic- rewards-club anmelden, um vor der Show auf dem neusten Stand zu bleiben.SOULCALIBUR, DRAGON BALLONE PIECEJump Force“, äußerte sich Hervé Hoerdt, Vice President of Marketing & Digital bei BANDAI NAMCO Entertainment Europe. „