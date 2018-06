Nintendos neuer Präsident will Smart Device-Spiele zum dritten Standbein des Unternehmens ausbauen

Natürlich ist es dumm von mir zu erwarten, dass ihr es kapiert was ein gutes F2P Game ausmacht.



Meine Aussage als "du hast keine Ahnung" hinzustellen, aber selbst gleichzeitig zu sagen (Fire Emblem) dass man bei den Games aufpassen muss, nicht in eine "bezahl noch mehr um schneller besseren Stuff zu bekommen" Falle tappen, ist doch das ganze Konzept hinter F2P Games.



Mir geht es dabei nicht darum, dass man mit F2P Games kein Geld verdienen sollte, den sonst könnte man sich das erstellen dieser sparen, aber ihr vergleicht auch wieder F2P Games die immer mehr Content bekommen(meist copy paste alot of Level, nur in schwerer, siehe Pokemon Shuffle) mit F2P Games, die an sich schon fertig sind, aber man das "Ziel" durch eine Paywall herauszögert, wenn man nicht Wochenlang grinden will.(sofern grinding überhaupt eine Option ist)



Team Kirby ist für erfahrene Spieler durchspielbar ohne Geld, aber auch hier kann man in eine Falle tappen(wie eigentlich jedes F2P Game) da man am Anfang immer zugeschüttet wird mit Real Money Gold ect, und man dem Spieler das Gefühl gibt, "easy" durch das Game zu kommen. Bis man anfängt das ganze für Refill der Energie oder Consum Items zu verschwenden und einem später dann das Gold fehlt um ein neues Level freizuschalten.



Und wollt ihr noch einen Grund wissen, wieso Team Kirby eines der fairsten Games ist? Man bekommt sogar jetzt noch Passwörter, mit dem der Einstieg umso leichter fällt. Aber selbst ohne, kommt man durch die Ingame Erfolge recht weit(die mit Gems belohnt werden). Kurz: Man wird hier richtig belohnt für gutes Gameplay.



Aber klar... jedes F2P Game sollte eine Paywall haben oder monatelanges grinden erfordern, damit es sich lohnt? Dann zahlt für solche Spiele. Meine Dummheit ist zumindest nicht ganz so hoch, als wenn ich bei jedem neuen F2P Game auf immer die selbe Falle hereinfalle. Wenn man merkt, dass es NUR noch mit Geld voran geht, dann ist das Desing des F2P Games schlecht.



Ihr habt doch weder Pokemon Rumble World, noch Shuffle, noch Team Kirby ect. gespielt. Auch wenn das 3DS Games sind (Shuffle gibt es auch Mobile) sind es F2P Games wie man sie auch im Mobile Bereich findet. Ich glaube einfach, dass ihr bisher noch nicht wirklich faire F2P Games gespielt habt um den Vergleich zu verstehen.

(paywall ist übrigens imo gleichbedeutend mit P2W, wenn man so oder so gezwungen wird Geld auszugeben, um ein Level zu schaffen/freizuschalten)

Level freischalten hat Team Kirby und Pokemon Rumble World auch, nur wenn man seine Gems/Gold what ever nicht verschwendet, kommt man halt auch ohne Geld durch (was ich unter fair verstehe)

Jeder andere dem es dann doch zu lange dauert auch nur einen Tag zu warten, kann dann weiter Geld ausgeben wie er fröhlich ist, aber sowas sollte eben dabei bleiben, sprich: Geld ausgeben weil man es will und nicht weil das Game sagt, du MUSST, wenn du weiterspielen willst.



Wegen dem Konzept waren die unwissenden Deppen ja so negativ auf Mario Run zu sprechen. Gesehen als F2P Game(wegen der 4 Level Demo) das eine "Paywall" besitzt, aber nicht gecheckt, dass es danach nicht einen Cent mehr kostet um das volle Game zu spielen.