[Multi] Atelier Serie von KT bzw. meist Studio Gust

Ich habe jetzt war nicht alle Trophäen aber ein Cleared Spielstand bei Atelier Sophie ~ The Alchemist of the Mysterious Book ~.

Nun bin ich an Atelier Firis ~ The Alchemist of the Mysterious Journey ~ dran. Das scheint mir eine kleine aber merklichen Sprung gegen über Sophie gemacht zu haben und auch die Art des Kämpfens hat sich etwas verändert. Es ist nun PS4 Pro erweitert.



Was ich bis jetzt sagen kann ist folgendes allgemeines: Wenn man die Atelier Serie spielen will sollte man immer auf die Reihenfolge achten. Alle Spiele eine Arc oder 3 Teiler sollte man in der offizielle Abfolge spielen weil immer wieder alte bekannte Charakter auftauchen und weil sich Grafik und Spielsystem von Teil ändern können. Auch sollte man alte Atelier Teile zu erst spielen weil ansonsten kann einem einiges altbacken vorkommen.

Wenn man gegen so was immun ist kann man das aber machen wie man will außer das man die fast immer 3 zueinander passen Teile trotzdem in der richtigen Reihenfolge spielen sollte.





Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout kommt ja schon im November zu uns. Ob das auch eine dreiteiliger Arc wird keine Ahnung. Dazu steh im Wiki noch nichts. Was ich an Hand der Videos sagen ist, dass sich hier wohl mehr verändert hat als bei vielen Spielen der Serie davor. Ob das gut ist keine Ahnung aber ich denke es ist könnte mehr Abwechslung ins Sammelsystem bringen. Seht auch die Videos dazu doch mal selber an.





Wenn noch irgend wer Lust hat sich über die Teile zu unterhalten und gute YouTube Videos gefunden hat die verständlich sind dann gerne her damit.