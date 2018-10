– Warner Bros. Interactive Entertainment und IO Interactive geben heute bekannt, dass der international renommierte Schauspieler Sean Bean in der ersten „Schwer zu fassendes Ziel“- Mission für das Videospielauftreten wird. Bean übernimmt die Rolle des eine ehemaligen MI5-Agents Mark Faba. Der als „Der Unsterbliche“ berüchtigte Faba ist bekannt als unübertroffener Meister in der Kunst, seinen eigenen Tod vorzutäuschen und landet damit auf der Kopfgeld-Liste der International Contract Agency (ICA).„Für mich ist es toll, ein Teil des in Kürze erscheinenden Videospielszu sein“, sagte Bean. „Es ist immer eine Herausforderung, in eine neue Rolle zu schlüpfen, und ich freue mich darauf, meinen Charakter in Aktion zu sehen, wenn die „Schwer zu fassendes Ziel“-Mission an den Start geht.“„Wir sind sehr stolz darauf, für die erste „Schwer zu fassendes Ziel“-Mission inmit einem so talentierten Schauspieler wie Sean Bean zusammenzuarbeiten“, sagte Hakan Abrak, Studio Head, IO Interactive. „Die schwer zu fassenden Ziele sind ein Markenzeichen der Hitman-Spielereihe geworden. Sie sind ein Teil eines stetigen Stroms an kostenlosen Live-Inhalten, die alle Spieler genießen können. Diese neue Mission mit Sean Bean ist nur eines von vielen Updates, Features, Modi und Neuerungen, die es ingeben wird. Sie wird das nächste Kapitel in unserer stetig expandierenden Welt des Auftragsmords noch interessanter machen – für unsere eingeschworene Community ebenso wie für Serien-Neueinsteiger.“Der neue Live-Action-Ankündigungstrailer zeigt Mark Faba, dargestellt von Sean Bean, zunächst im Gespräch mit seinem Therapeuten, und er macht erste Andeutungen auf seine ungewöhnlichen Auftragsmord-Methoden, denn viele der zufällig im Raum verteilten Gegenstände könnten in Fabas ungewöhnlicher Profession als nützliche Waffen dienen. Zwar geht die Sitzung für Fabas Therapeuten schlecht aus, doch endet das Video mit dem Auftritt eines bekannten Charakters, der die ganze Zeit über geduldig zugesehen hat – dem Meisteragenten 47.Der interaktive Trailer fordert seine Betrachter dazu auf über drei verschiedene im Trailer vorkommende Gegenstände abstimmen, um eine exklusiveWaffe freizuschalten, die zum Spiel später hinzugefügt wird. Weitere Informationen sind unter elusive-target.hitman.com/ zu finden.Das schwer zu fassende Ziel Nr. 1 mit dem Titelwird am 20. November – eine Woche nach dem Lauch vonam 13. November – veröffentlicht werden und 10 Tage lang spielbar sein. Sobald die Mission verfügbar ist, müssen die Spieler Mark Faba stoppen, bevor er sein außergewöhnliches Geschick in Sachen Überwachung, Infiltration und Zerstörung unter Beweis stellen und einen Vertrag beim Global Innovation Racing Event in Miami erfüllen kann. Und wenn irgendjemand Faba ein für alle Mal erledigen kann, ist das Agent 47.„Schwer zu fassende Ziele“ sind spezielle, besonders riskante Aufträge in, die nur begrenzte Zeit verfügbar sind. Diese Missionen sind für alle Spieler kostenlos und geben jedem nur eine Chance, das Ziel auszuschalten – bei einem Fehlschlag hat man keinen zweiten Versuch. Das schwer zu fassende Zielist das erste Inhalts-Update, auf das sich die Spieler vonnach der Veröffentlichung freuen können. Viele weitere Live-Inhalte und Missionen werden folgen!ist der Nachfolger des international gefeierten Videospielsund enthält neue, extrem detaillierte Sandbox-Schauplätze voller lebensechter Umgebungen zum Erkunden. Das Game bietet Spielern die Freiheit, unter Verwendung von Werkzeugen, Waffen, Verkleidungen und einer Reihe von Tarntechniken den ultimativen Auftragsmord zu planen, um auf kreative Weise ihre eigene Kette von Ereignissen auszulösen.ist ab 13. November 2018 für PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro, die Xbox One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X sowie für PC erhältlich