[PS4] Ghost of Tsushima

Sony Interactive Entertainment und das Entwicklerstudio Sucker Punch geben bekannt, dass Ghost of Tsushima am 26. Juni 2020 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen wird. Das Action-Adventure kann ab sofort in einer Standard Edition, Digital Deluxe Edition, Special Edition und in einer Collector’s Edition vorbestellt werden. Ein neuer Story-Trailer bietet zudem weitere Einblicke in die packende Geschichte rund um den Samurai Jin Sakai.









Neue Details zur Geschichte

Während der letzte Trailer den Protagonisten Jin Sakai in den Fokus rückte, stellt der neue Trailer einige der Charaktere vor, die ihm auf seiner Reise begegnen und ihn dazu bringen, seine ehrenvollen Fähigkeiten als Samurai an die harsche Wirklichkeit anzupassen.



Einer davon ist Jins Onkel Shimura, Lord (“jito”) von Tsushima. Als Vaterfigur unterrichtete er Jin in den Künsten der Samurai und ist zunehmend darüber besorgt, dass Jin mit seinen Taktiken die traditionellen Pfade verlässt, als er sich zum “Geist” von Tsushima zu entwickeln beginnt.



Ein weiterer wichtiger Charakter ist Khotun Khan, der Anführer der mongolischen Armee. Skrupellos und hinterlistig nutzt er all sein Wissen über die Samurai, um Japan zu unterwerfen und die Samurai endgültig auszulöschen.





Vorbestellbar in verschiedenen Editionen

Ghost of Tsushima erscheint am 26. Juni in verschiedenen Editionen, die allesamt ab sofort entweder digital im PlayStation Store oder physisch bei Handelspartnern vorbestellt werden können.



Vorbesteller jeder dieser Editionen erhalten folgende Boni:



Jin-Avatar

digitaler Mini-Soundtrack mit ausgewählten Kompositionen des Spiels

dynamisches PS4-Design, das sich am Spielcover orientiert



Die ausschließlich im PS Store erhältliche Digital Deluxe Edition wird neben der Standardversion folgende Inhalte bieten:



Held von Tsushima-Skin-Set*, bestehend aus

Pferd

Sattel

Maske

Schwert

Rüstung für Jin

zwei zusätzliche Ingame-Items:*

Talisman der Gunst Hachimans

Technikpunkt*

dynamisches PS4-Samurai-Design

digitales Mini-Artbook von Dark Horse

interessante Entwicklerkommentare, in denen ein japanischer Historiker die Welt von Ghost of Tsushima mit den echten Geschehnissen aus der japanischen Geschichte vergleicht, welche das Setting und die Story des Spiels inspirierten





Die physische Special Edition enthält neben dem Spiel:

SteelBook-Hülle

Gutschein für die digitalen Inhalte der Digital Deluxe Edition, darunter die Maske und das Schwert des Held von Tsushima-Skin-Sets, der Talisman der Gunst Hachimans, einen Technikpunkt, die Entwicklerkommentare und das digitale Mini-Artbook





Die Collector’s Edition beinhaltet ganz besondere Gegenstände:

physische Replika der ikonischen Samurai-Maske von Jin aus Polyresin, die mit dem mitgelieferten Standfuß Eindruck in jedem Regal schinden wird

über 1,30 Meter langer Kriegsbanner (“Sashimono”)

traditionelles Wickeltuch (“Furoshiki”)

Spiel in einer SteelBook-Hülle

physisches 48-seitiges Artbook von Dark Horse

Gutschein für die digitalen Bonusinhalte der Digital Deluxe Edition

auf Stoff gedruckte künstlerische Zeichnung der Weltkarte