Square Enix kündigte heute während der Microsoft E3-Pressekonferenz an, dass DIE FANTASTISCHEN ABENTEUER VON CAPTAIN SPIRIT, ein ganz neues Erlebnis aus dem Universum des gefeierten und preisgekrönten Franchise LIFE IS STRANGE, am 26. Juni kostenlos (digital) für Xbox One, PS4 und PC erscheinen wird.



Der Titel ist komplett gratis und erfordert keine zusätzlichen Käufe, um das gesamte Erlebnis genießen zu können.







Spieler kehren mit dieser rührenden, gefühlvollen und einzigartigen Erzählung von den Machern und Entwicklern des gefeierten Spiels LIFE IS STRANGE in ihre Kindheit zurück. Chris ist ein normaler Zehnjähriger, der ein Superheld sein will. Er liebt sein Spielzeug und hat eine gewaltige Vorstellungskraft, die ihn auf alle möglichen Abenteuer führt, doch heute ist es keines seiner gewöhnlichen Abenteuer, heute wird etwas wahrlich Außergewöhnliches geschehen... DONTNOD Entertainment ist zurück mit einer ganz neuen, eigenständigen und rührenden Geschichte, in der Sie einen Einblick in das Leben von Chris erlangen, wenn er einen gewöhnlichen Samstag in ein tolles Superheldenabenteuer verwandelt.



DIE FANTASTISCHEN ABENTEUER VON CAPTAIN SPIRIT ist nicht LIFE IS STRANGE 2, aber der erste Schritt in Richtung des sehnlichst erwarteten Sequels. Die Episode ist ein eigenständiges Erzählerlebnis, in dem Spieler bei jedem Durchspielen viele versteckte Geheimnisse entdecken können. DIE FANTASTISCHEN ABENTEUER VON CAPTAIN SPIRIT enthält Verbindungen zu der brandneuen Geschichte und den Charakteren von LIFE IS STRANGE 2.



„Wir freuen uns sehr, DIE FANTASTISCHEN ABENTEUER VON CAPTAIN SPIRIT zu präsentieren. Wir haben ein eigenständiges Erzählerlebnis voller Inhalte geschaffen – je tiefer du gehst, desto mehr wirst du entdecken. Wir freuen uns anzukündigen, dass wir diesen Inhalt komplett gratis anbieten.“, sagt Jon Brooke, Vizepräsident von Brand and European Marketing bei Square Enix.





„Wir haben uns LIFE IS STRANGE immer als dieses vielfältige Universum voller interessanter Charaktere und Geschichten vorgestellt. DIE FANTASTISCHEN ABENTEUER VON CAPTAIN SPIRIT und die Geschichte von Chris ist eine von vielen Geschichten, die wir mit der Welt teilen wollen.“, sagen Michel Koch und Raoul Barbet, beide Creative Director bei DONTNOD Entertainment.