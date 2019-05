[PC/PS4/XBO] Just Cause 4

Square Enix kündigt heute JUST CAUSE 4 an, den neuesten Teil der äußerst erfolgreichen Action-Sandbox-Reihe von Avalanche Studios. JUST CAUSE 4 wurde mit einem neuen Gameplay-Trailer als Teil der E3-Pressekonferenz von Microsoft enthüllt und wird ein Meilenstein der Reihe sein, wenn es am 4. Dezember 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheint.







JUST CAUSE 4 spielt in der fiktiven, südamerikanischen Welt von Solís und hebt die unglaubliche Zerstörung und die einzigartige Physik der Serie auf ein neues Niveau - unter anderem durch die Einführung von Tornados und anderen, extremen Wetterereignissen. JUST CAUSE 4 bietet vier unterschiedliche Regionen: Regenwald, Grasland, Alpen & Wüste. Jede dieser Zonen bietet ein ganz eigenes, vollständig simuliertes Wettersystem und Spieler werden auf ihrer Reise durch diese vielfältige Welt einzigartige Abenteuer erleben.



Rico Rodriguez kehrt in JUST CAUSE 4 natürlich mit seinen drei Markenzeichen zurück: Fallschirm, Wingsuit und Grapple Hook, welcher mit neuen Funktionen verbessert wurde und jetzt komplett individuell anpassbar ist. Damit wird er zum mächtigsten und kreativsten Werkzeug, das Spieler je hatten.



„Wir haben alles genutzt, was die Spieler in unseren vorherigen Spielen liebten, brandneue Features hinzugefügt, die Physik verbessert und den Kern des Gameplays verbessert. Wir haben das bisher größte JUST CAUSE-Erlebnis geschaffen.“, sagt Francesco Antolini, Game Director bei Avalanche Studios. „Die Einführung des extremen Wetters verändert das ganze Spiel - Spieler haben so etwas noch nie in einem Videospiel gesehen. Wir haben vollkommen physisch simulierte Tornados, Blizzards, Sandstürme und Platzregen geschaffen, die das Spiel auf sehr direkte Weise beeinflussen. All dies ist jetzt dank unserer brandneuen Apex Engine möglich.“



Die neue Apex Engine untermauert alles in JUST CAUSE 4. Sie bietet die interaktivsten und extremsten Wettersimulationen, die es je in einem Videospiel gab, unterstützt von unglaublicher Grafik, unvergleichlicher Physik und endlosen, kreativen Möglichkeiten.



„Willkommen bei JUST CAUSE 4“ Video:





JUST CAUSE 4 kann als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellt werden. Die Digital Deluxe Edition von JUST CAUSE 4 erscheint mit speziellen Waffen der Schwarzen Hand - dem Mikro-Tarnjet und dem Wingsuit-Prototyp. Die Gold Edition enthält den Expansion Pass, das Golden Gear Pack und alle Digital-Deluxe-Inhalte. Spieler, die die Digital Deluxe Edition oder die Gold Edition kaufen, haben ebenfalls garantierten Vorabzugriff auf das Spiel bei Erscheinung. Zudem wird es eine Reihe an Vorbestellerboni bei ausgewählten Einzelhändlern geben, die in Kürze vorgestellt werden.