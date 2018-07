[MULTI] Dying Light 2

Gamertags:

PSN: Ruckeltyp PSN bzw. Ruckeltyp80





Currently playing : SP: God of War, Horizon: Zero Dawn, MP: H1Z1, Shadow Warrior 2, Friday the 13th: The Game (alle PS4)





Most Wanted:

Resident Evil 2 Remake, The Last of Us Part II, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Sekiro: Shadows Die Twice, Dying Light 2, Death Stranding, Ghosts of Tsushima, The Division 2, Doom Eternal, Days Gone, Super Mario Party, My Friend Pedro, Control