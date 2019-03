Display Spoiler

Ob das bei Tales of Versperia so war keine Ahnung aber da war das glaube ich nicht direkt ins Spiel gebaut. Man musste, wenn ich mich nicht irre, direkt in den Store gehen und es dort kaufen. Wenn ich mich weiter richtig erinnere fühlt es sich nicht so an als ob das mit dabei war.

Hier bei DMC 5 wirkt es aber so als ob man im Spiel zu einem Händler geht und dann direkt dort zum Store gleite wird und dann was kaufen kann und es wirkt so als seien hier alle Dinge direkt so gemacht das man zu viel grinden muss oder eben nach sagen wir 3 Stunden Grinding überlegt noch mal 5 Stunden das zu tun oder besser doch ein paar Orbs zu kaufen um endlich die verdammt eFähigkeit zu bekommen.

Es scheint mir einen wirklichen Unterschied zu geben was es schon mal aufder 360 gab und der jetzigen Implementierung. Allgemein wird immer mehr so Zeugin die Spiele eingebaut und da sollten wir gleich am Anfang der neuen Artjammern sonst kommt am Ende ein Spiel für 60 € raus aber um es komplett spielen zu können müsste man noch mal 60 Ausgeben. Seasonpässe sind auch nicht immer gut.



Wenn ich das richtig verstanden habe war es so, dass es in DMC4 das nichtgab. Erst in der Neuauflage wurde das mit dazu gepackt.Den Rest packe ich mal in Spioiler weil etwas OT:Ja, dass wäre OK aber wieso kommuniziert man das dann nicht auch so oder schreibt dann was zu dem Gerücht oder der Sache seitens Capcom?Ich schaue mir die Sache nochmal genauer an. Irgendwie traue ich dem Frieden noch nicht. Sollte alles wie immer sein OK ansonsten war der Aufschrei richtig und gut weil so die Hersteller mitbekommen man will so etwas so nicht.