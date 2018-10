bbstevieb wrote:

Cool, dass die 2 Expansions dieses mal in der Ultimate enthalten sind. Die werde ich wohl nehmen.

Pandemonium wrote: Ich würde mir bei FH4 ja wünschen, dass alles weniger auf pseudo obercool getrimmt ist. Mir geht das zunehmend auf den Zeiger. Ich weiß, dass kann ich vergessen. Wahrscheinlich bin ich mittlerweile einfach zu alt für den hippen Scheiß



Symer wrote: bestätigt:



-imobilien kauf

-500 unterschiedliche klamotten für die avatare und 50 emojis

-business kauf

-frei konfigurierbare rennen. also ich kann diesmal wirklich die strecke in der welt selber setzen.



eeeeeendlich!



Phill XVII wrote: Das ganze zusätzliche Online Gedöns turnt mich aber jetzt schon total ab.



Dito, ich war mit der Ultimate von FH3 schon zufrieden, nur blöd, dass noch der Expansion Pass als auch noch zusätzlich weiterhin diverse Auto-Packs Geld gekostet haben. Dennoch erscheint für mich persönlich die Ultimate als die "Günstigste", wenn ich VIP, Expansion Pass und den Auto-Pass möchte.Meiner Meinung nach war die Forza Horizon Reihe schon immer eigentlich voll Arcade und ein Fun-Racer. Forza Motorsport war schon immer auf Sim ausgelegt. So meine Wahrnehmung.Für mich persönlich würde auch weniger "Tuning" sinnvoll sein, dafür ein realistischeres Schadensmodell.Es ist nämlich absolut surreal, wenn ich mit 370 kmh mich geschätzte 25x überschlage und der Wagen genauso gut aussieht, wie nach einem Crash mit 50 kmh gegen ein anderes Fahrzeug oder einen Baum.Mein Arbeitskollege bemängelt bspw. an FH3, dass es keine Polizei gibt, die bspw. die Raser reglementieren oder so Verfolgungsfahrten a la Need for Speed gänzlich gar nicht vorhanden sind.Gut - kann man drüber streiten...ich brauche keine Polizei-Modis, wie früher mit Nagelbrettern und herabfallenden brennenden Fässern vom Helikopter oder Straßensperren.Blitzerzonen gibts ja, auch wenn man dafür keine Credits zahlen muss zur Strafe, sondern eher EP sammelt dadurch.Langeweile kam bei uns mit Forza Horizon 2 & 3 nie auf, einzig Teil 2 auf der X360 war stark beschränkt, da man nicht "open world" fahren konnte, weil man die Straße nicht verlassen konnte (Banden, Mauern, Zäune....).Gut ist ja schon mal, dass FH4 mehr Simulations-Faktor bekommt, weil sich die unterschiedlichen Jahreszeiten auch auf die Fahreigenschaften der Fahrzeuge voll auswirken.Gut, ok....hatten wir in Blizzard Mountain in FH3 auch schon, da halt anhand der Reifen. Aber so wie ich das verstanden in den ersten Briefings soll sich dann die ganze Fahrdynamik mit Untergrund (Matsch, Schnee, Asphalt, Geröll, Kies....usw...ändern, was interessant ist.Toll würde ich auch finden, wenn man sich irgendwas anderes - außer Autos - für die ganzen gewonnen Credits kaufen könnte... und dann das "erworbene Land" (nur als Beispiel) nach seinen Wünschen gestalten könnte mit Häusern, Villen, Garagen, Umzäunung, Rasen, Garten usw....Das wäre was, was mir persönlich super gefallen würde.- imobilien kauf a la Test Drive Unlimited?- Business Kauf? - Check ich nicht, bitte erklär malIch weiß nicht, was du meinst. Wäre gut, wenn du mir das mal interpretierst, was du mit "Online Gedöns" meinst?Ich bin heute Morgen im Büro auf der Suche nach den ersten "kostengünstigen" Pre-Orders für die Ultimate Version und - siehe da - ich kann gleich mal drauf los kotzenPreise der Ultimate Version lauf Microsoft Marketplace (Webseiten):Deutschland: 99,99 €Schweiz: umgerechnet 85,30 €Hong Kong: umgerechnet: 69,20 €Mexiko: umgerechnet: 83,11 €usw usw usw....Ergibt sich also im optimalsten (günstigsten) Fall eine Preisdifferenz von Haus aus seitens Microsoft (kein Resellerpreis) von ca. 30,70 €, was wiederum zum deutschen Preis von 99,99 € ca. 32% ausmacht !So einen Preisverfall könnte ich mir gegen Oktober nächsten Jahres ggf. vorstellenFind ich schon echt witzlos seitens Microsoft, solche immensen Preisunterschiede zu machen. Warum soll ich als "Deutscher" 30% mehr zahlen, wie ein Einwohner Hong Kongs?Selbst ein Schweizer zahlt rund 15,00 € weniger (also 15%) weniger, als ein deutscher Mitmensch.Check ich nicht, finde ich auch recht unfair.Man beachte das Durchschnitts-Einkommen in der Schweiz zu dem aus Deutschland, nur mal so erwähntAndererseits wird einem ja Steine in den Weg gelegt, wenn man dann die Hongkong-Version kauft oder gar nicht kaufen kann, sondern erst wieder Microsoft-Store-Hong-Kong-Guthaben braucht mit einer gefakten Hong-Kong-Adresse und dann xbox umstellen und ggf. irgendwelche Richtlinine von MS Verletzt um letztlich - im dümmsten Fall - gesperrt zu werden, wegen irgendwelchen Länder Richtlinien oder Beschränkungen.Alles bissi blöd... was meint ihr?