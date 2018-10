Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don´t Dry - Releastermin

Dies.Mein einziges Larry war afair Teil 6, was hatte ich einen Spaß (das Digi-Ending-"Video" mit Digi-"GIFS" war soooo herrlich; das ganze Game war ein Fest für mich völlig ungefickten (Vor-)Pubertanten; was war ich Stolz drauf (alle Gaga-Rätsel gelöst zu haben) u lachte mir das Game über ständig einen ab (wenn's Nix zum "Lechzen" gab; afair konnte man die Brüste williger Damen mit i-ner "Aktion" (Klick drauf) in den Nah-Aufnahmen entblösen, oder?...)Äd "supposed elderly fatness" (mentioned above): In meiner Erinnerung is er'n kleiner&dürrer Schlacks, hühnerbrüstig u keinesfalls fett (äd best mit "lächerlichem" (Zit Fabienne) "Kugelbauchansatz", aber ich kann mich irren; ist doch sehr lange herBesonders die 52:24-Trine ist mir immer noch "fotografisch" im Gedächtnis gebliebenHatte aber nicht die CD-Rom -Version mit Sprache; Gottlob!Es war jene teilweise sloppy&awkward "Übergangszeit" der Digigrafiken+Bitmaps (u eben frühe Renderings+Bitmaps); Malcom's Adventure von Sierra war diesbez (Art-Style) aber gelungener, imo (mehr "aus einem Guß"). Auch damit hatte ich in jener Lebensphase supergroßen Spaß; toller Humor der Writing-Staffs bei Sierra at the time

One may ask, why huge parts of our subculture suck so fucking hard nowadays: it's the over-crazed&collectardish "elitist-fanbase", trying very desperately to heighten their shallow lives by adding artificial ego-value to items created and intended 4 entertainment, not stature .



Gott segne alle Schwerarbeiter! (Zit. William Foster)