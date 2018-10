[PS4/XBO] Spyro Reignited Trilogy

Spyro ist im Anflug! Er brennt auf neue Abenteuer und kann es kaum erwarten, den Bösewichten mal so richtig einzuheizen, denen Fans ab dem 21. September in der dynamischen Spielesammlung Spyro™ Reignited Trilogy "Spyro-technisch" das Handwerk legen können. Dank der grafischen HD-Pracht machen Höhenflüge, feurige Angriffe und üppige Landschaften in Spyro™ Reignited Trilogy auf PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro und den Xbox One-Konsolen von Microsoft, einschließlich Xbox One X, noch mehr Spaß als je zuvor.







Spyro Reignited Trilogy bietet den Spielern eine vollständig neu gemasterte Sammlung der drei Originalspiele, mit denen das Spyro™-Phänomen begann: Spyro™ the Dragon, Spyro™ 2: Gateway to Glimmer und Spyro™: Year of the Dragon. Spyro™ Reignited Trilogy kann jetzt schon vorbestellt werden.



Zur Feier von Spyros 20. Geburtstag liefert Activision Publishing, Inc., den Fans bereits vor der offiziellen Rückkehr im September ein Nostalgie Feuerwerk: In Erinnerung an die damalige Bekanntmachung von Spyro können Spieler von Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy auf PlayStation® 4 in Europa, Australien und Lateinamerika ab Montag, den 9. April, mit dem Controller im Titelbildschirm von Crash Bandicoot™ 3: Warped den Code (↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → Viereck) eingeben, um sich den Trailer von Spyro Reignited Trilogy anzusehen.



Spyro Reignited Trilogy wurde vom leitenden Entwickler Toys For Bob von Grund auf neu geschaffen und liefert den ganzen Spaß und das nostalgische Spielerlebnis, das den Fans in Erinnerung geblieben ist – mit mehr als 100 Leveln, verbesserten Belohnungssequenzen, Spyros durchgeknallter Drachenbande und weitere Chaoten (einschließlich Libelle Sparx, Jäger, Sheila, Agent 9 und Sergeant Byrd) und noch vieles mehr. Außerdem wartet die Trilogie mit verbesserten Umgebungen, einer überarbeiteten Steuerung, nagelneuen Lichteffekten und nachgebildeten Zwischensequenzen auf, die dieses einzigartige Abenteuer noch lebendiger machen.



"Es ist uns sehr wichtig, dass wir den drei Spyro-Originalspielen mit Spyro Reignited Trilogy treu bleiben", so Paul Yan, Chief Creative Officer bei Toys For Bob. "Wir haben alles daran gesetzt, die Charaktere und Welten so liebevoll nachzuempfinden, wie sie in der Erinnerung der Fans leben. Gleichzeitig haben wir der Spielesammlung mit aufwendigen, hochauflösenden Details frischen Wind eingehaucht. So werden wir den Spyro zurückholen, in den wir uns alle vor 20 Jahren verliebt haben."



Spyro Reignited Trilogy ist ein atemberaubendes Spielerlebnis, das an die Qualität der ersten drei Spiele anknüpft. Jeder Level in Spyro Reignited Trilogy ist dem Original detailgetreu nachempfunden. Die Charaktere werden mit viel Fingerspitzengefühl kreativ neugeschaffen, damit Fans die Abenteuer von Spyro und seinen Freunden wiederaufleben lassen können wie nie zuvor. Die Spieler können sich auf eine Trilogie mit einem umwerfenden Detailreichtum freuen, mit frischer moderner Mechanik, vollem Analog-Stick-Support und reibungsloser Kameraführung. Auch der Original-Soundtrack der ersten drei Titel von Stewart Copeland erlebt in Spyro Reignited Trilogy eine Neuauflage.