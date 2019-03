Inside Xbox - eigene Sendung erklärt kommende Neuigkeiten

in der aktuellen Ausgabe von Inside Xbox erfährst Du alles zu den neuen Titeln des Xbox Game Pass , erhältst aufregende Neuigkeiten zur Halo: The Master Chief Collection und bekommst einen ersten Ausblick auf die diesjährige E3 2019 in Los Angeles.In der aktuellen Folge Inside Xbox erfährst Du zahlreiche tolle Neuigkeiten rund um den Xbox-Kosmos. Wie immer liefert Dir die Live-Sendung exklusive Hintergrundinformationen, Interviews und einen Ausblick auf die nächsten Wochen:: Ab dem 4. April 2019 erscheint Minecraft für den Xbox Game Pass. Trete der Minecraft-Community mit Millionen von Spielern weltweit bei und erlebe die unbegrenzten Möglichkeiten des Klötzchen-Universums.Halo: The Master Chief Collection erscheint für PC: Halo: The Master Chief Collection erscheint offiziell auf PC! Schon bald erlebst Du auch auf PC die ikonischen Kampagnen und Mehrspielermodi der prestigeträchtigen Halo-Reihe. Die Reihe wird im Microsoft Store oder auf Steam erhältlich sein. Ebenfalls neu: Halo: The Master Chief Collection wird um den Klassiker Halo: Reach erweitert.: Im Rahmen der diesjährigen E3-Spielemesse in Los Angeles erwarten Dich neue Ankündigungen zu Halo Infinite. Neben neuen Titeln kehrt in diesem Jahr das Xbox FanFest zurück nach Los Angeles, auf dem Du alle Ankündigungen der Messe zusammen mit der Community feierst.: Ab dem 2. April ist der neue Xbox Wireless Controller – Phantom White Special Edition für 69,99 Euro (74,00 Schweizer Franken) verfügbar. Der neue Controller erscheint mit transparenten Details, in mattem Weiß und dezentem Goldschimmer.: Ab dem 26. März ist das kostenlose Choose Your Own Apocalypse-Update für State of Decay 2 verfügbar. Im neuen Update erwarten Dich zwei frische Schwierigkeitsgrade und die gefährliche Dread Zone, die mit infizierten Juggernauts, tödlicheren Zombies, einer gesteigerten Infektionsrate und Ressourcen-Engpässen auch erfahrene Spieler an Ihre Grenzen bringen. Eine weitere Ergänzung sind die Nightmare Zones, in denen Dich wahnsinnige Mobs feindlicher Kreaturen ins Kreuzfeuer nehmen.Project xCloud ergänzt zukünftig Deine Konsole mit einer Spiele-Streaming-Technologie, die Dir mehr Flexibilität beim Spielen Deiner Lieblings-Titel gibt. Der Service bietet Dir ähnliche Freiheiten wie Streaming-Dienste im Musik- oder Film-Bereich. Weitere Informationen zu Project xCloud folgen in den kommenden Monaten.Xbox One unterstützt Spatial Sound, speziell für Dolby Atmos abgemischt. Dieses Sound-Erlebnis beschränkt sich zukünftig nicht mehr nur auf Dein Gaming-Erlebnis, sondern steht für alle medialen Inhalte – von Spielen über Musik bis hin zu Filmen – zur Verfügung. Mit der Wireless Display-App, die ab sofort im Microsoft Store verfügbar ist, überträgst Du Inhalte von Laptop, Tablet oder PC auf die großen Bildschirme im Wohnzimmer.Der fordernde Rollenspiel-Shooter DayZ lässt seine Preview-Phase hinter sich und ist ab dem 27. März verfügbar. Stelle Dich gemeinsam mit Deinen Freunden Horden von Zombies und feindlichen Spielern und überlebe die Apokalypse. Erkunde eine zerstörte Welt auf der Suche nach lebenswichtigem Wasser, Nahrung, schutzbringenden Waffen und lebensrettender Medizin.