Hier noch die Meldung zur E3 PK seitens Ubisoft:------------------Ubisoft® enthüllte heute im Rahmen der Microsoft Xbox-Pressekonferenz auf der Electronic Entertainment Expo (E3) weitere Details zu Tom Clancy’s The Division® 2, dem neuesten Teil der von Kritikern gelobten und erfolgreichen Marke. Der Titel wird mit einer grunderneuerten Version der Snowdrop Engine entwickelt und erscheint weltweit am 15. März 2019 für die Xbox One Hardware-Familie inklusiver der Xbox One X, PlayStation 4 Computer Entertainment System und Windows PC. Spieler können sich ab sofort registrieren und die Chance bekommen, an der Beta teilzunehmen: thedivisiongame.com/beta Sieben Monate nachdem ein tödliches Virus in New York City freigesetzt wurde, schickt Tom Clancy’s The Division 2 die Spieler in ein in sich zusammenfallendes Washington, D.C. Die Welt steht am Abgrund und die Menschheit erlebt die größte Krise in der Geschichte. Als erfahrener Division-Veteran sind die Spieler die letzte Hoffnung, um den endgültigen Zerfall der Gesellschaft abzuwenden und die verfeindeten Fraktionen, die um die Herrschaft der Stadt ringen, aufzuhalten. Denn fällt Washington, fällt die gesamte Nation.Tom Clancy’s The Division 2 wurde von Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit sieben weiteren Studios aus der ganzen Welt entwickelt* und stellt die nächste Evolutionsstufe des Open-World Online-Shooter-RPG Genres dar, die der erste Teil bereits erfolgreich etablierte. Mehr als zwei Jahre lang hat das Entwicklerteam der Division-Community zugehört, von ihr gelernt und ihre Wünsche umgesetzt. Infolgedessen enthält Tom Clancy's The Division 2 eine inhaltsstarke Kampagne, die organisch in ein verfeinertes Endgame übergeht, das eine herausragende und authentische Spielerfahrung für alle Spielertypen bieten wird.