Fable Fortune kostenlos auf PC & Xbox One

Die Entwickler Flaming Fowl Studios und Mediatonic sind stolz darauf, bekannt zu geben, dass Fable Fortune ab sofort auf Xbox One, via Steam und für Windows 10 erhältlich ist. Spieler, die das Spiel jetzt herunterladen, können in den ersten zehn Tagen und damit bis zum 2. März doppelte EP verdienen!Fable Fortune ist ein kostenloses Sammelkartenspiel, das innovative neue Mechaniken in das Genre bringt und Spieler in die glorreiche Welt der Fable-Serie entführt, indem es die beliebtesten Charaktere und Schauplätze der Fans zurückbringt. Sowie eine Menge Hühner, die wir anscheinend nicht loswerden können.Wähle einen von sechs Helden, von denen jeder über einzigartige Kräfte und Karten verfügt und kämpfe im ultimativen Kampf um Albion gegen Spieler auf der ganzen Welt. Aber wirst du für das Gute oder für das Böse kämpfen? Das klassische Fable-Ausrichtungssystem feiert sein Comeback und ermöglicht es dir, Quests zu erfüllen und dein Schicksal zu bestimmen - wodurch dein Aussehen, deine Fähigkeiten und sogar die Karten in deinem Deck verändert werden!Trete in Ligen und Events gegeneinander an oder schließe dich mit einem Freund zusammen und ziehe mit diesem im Koop-Modus gegen ein oder zwei mächtige Bosse in die Schlacht. Fable Fortune verfügt außerdem über einen neuen Einzelspieler-Modus, in dem die Spieler die dramatischen Geschichten der Helden des Spiels erleben können.„Wir sind wirklich stolz auf das, was wir in Fable Fortune erschaffen haben", sagte Paul Croft, Mitbegründer von Mediatonic. Die Zeit in Early Access/Game Preview ermöglichte es uns, das Spiel zu erweitern und zu einem wirklich ausgefeilten Erlebnis zu entwickeln. Wir denken, dass Fortune's Mischung aus Strategie mit Tiefgang und die Auswahl an Konsequenzen dem Genre eine erfrischende Wendung verleiht - Fans der Serie sollten es also lieben, in das geliebte Fable-Universum zurückzukehren.Die Free-to-Play-Version von Fable Fortune erscheint nach sieben Monaten im Early Access, in denen engagierte Fans eine hilfreiche Vorschau auf das Spiel in dessen Entwicklung erhielten.Zu den wichtigsten Features, die mit Hilfe der Community hinzugefügt wurden, gehören ein von Deck-Helper und Guildmaster geführtes Tutorial, um neuen Spielern den Einstieg ins Spiel zu erleichtern, ein Daily Bounties-System und ein neues Emote-System, das es Spielern ermöglicht, direkt mit ihren Gegnern zu kommunizieren - um ihnen zu gratulieren, sie zu verspotten oder einfach nur in ihre Richtung zu furzen. Alles natürlich nur aus rein spieltaktischen Gründen.Aufgrund zeitloser Helden, verabscheuungswürdigen Bösewichten, Armeen verwirrter (und trotzdem entbehrlicher) Bauern und einigen guten altmodischen, familienfreundlichen Nekromanten werden Fable-Fans nicht enttäuscht sein. Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um nach Albion zurückzukehren!M.C.