[PC/PS4/XBO/SWI] Smoke and Sacrifice

Das in London beheimatete, unabhängige Studio Solar Sail Games hat heute bekanntgegeben, dass Smoke and Sacrifice, ihre wunderschöne, von Hand animierte Geschichte von Mutterschaft und Überleben, 2018 auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Das Spiel wird von Curve Digital publiziert, die Spieler schlüpfen in die Rolle von Sachi, einer jungen Mutter auf der Suche nach dem Schicksal ihres Kindes. In der dunklen, fantastischen Welt des Spiels streifen groteske Pflanzen und Tiere umher, und es herrschen harsche gesellschaftliche Regeln. Mit Elementen aus modernen Überlebensklassikern entwickelt Smoke and Sacrifice das Genre weiter und integriert eine zutiefst persönliche Geschichte und ein komplexes Ökosystem. Lebeweisen altern, paaren sich und pflanzen sich fort, sie jagen einander – es entsteht eine lebende Welt. Nur durch das Zähmen dieser Wildnis kann Sachi es schaffen, das Geheimnis im Inneren des Spiels zu entwirren.







„Wir sind begeistert, Smoke and Sacrifice endlich offiziell ankündigen zu können – nachdem wir das Projekt so lange geheim gehalten haben. Sowohl ich als auch Neil Millstone haben schon Spiele für große Studios produziert, aber Smoke and Sacrifice gibt uns die Chance, zu unseren Wurzeln zurückzukehren und eine einzigartige Geschichte in einer mitreißenden Welt zu erschaffen“, kommentiert Tancred Dyke-Wells, Mitgründer von Solar Sail Games. „Wir wollten eine tiefgründige Geschichte mit den Herausforderungen von Überlebens-Gameplay verbinden. Es gilt, Wege zu finden, diese gruselige und organische Welt zu beeinflussen, um die eigene Aufgabe zu lösen.“



„Wir freuen uns, mit Solar Sail Games zusammenarbeiten zu können, um Smoke and Sacrifice dieses Jahr zu veröffentlichen“, so Simon Byron, Publishing Director bei Curve Digital. „Neil und Tancred haben Großes geleistet und eine Welt zum Leben erweckt, die reines Überlebens-Gameplay, das zurzeit bei Spielern so beliebt ist, erweitert. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie die Spieler auf diese wunderschön erzählte Geschichte reagieren werden.“



Die wunderschönen, von Hand gemalten Umgebungen von Smoke and Sacrifice stehen im krassen Gegensatz zu der brutalen Geschichte des Spiels, von Mutterschaft und Überleben. Sachi muss sich nicht nur Sorgen über die Gegner machen – die gesamte Welt bedroht sie. Die Spieler können das Verhalten von Pflanzen und Tieren verändern, aber das hat den Nachteil, dass so Ressourcen, die Sachi benötigt, um Gegenstände herzustellen, limitiert werden. Der tödliche Rauch bringt weitere Herausforderungen mit sich und verändert nicht nur das Verhalten der Feinde, sondern auch das der Spieler selbst. Smoke and Sacrifice wird im Laufe des Jahres 2018 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.





M.C.