Leisure Suit Larry - da isser... wieder

Ob alleine oder gleich in der Gruppe, Leisure Suit Larry kann es auch im Alter nicht lassen und ist dank Assemble Entertainment ab sofort auch auf Steam und weiteren Digitalportalen unterwegs. Die Leisure Suit Larry Collection enthält folgende Larry-Klassiker:•Leisure Suit Larry 1 - In the Land of the Lounge Lizards•Leisure Suit Larry 2 Looking For Love (In Several Wrong Places)•Leisure Suit Larry 3 Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals!•Leisure Suit Larry 5 Passionate Patti Does a Little Undercover Work!•Leisure Suit Larry 6 - Shape Up Or Slip Out•Leisure Suit Larry 7 - Love for Sail!•Leisure Suit Larry - Magna Cum Laude Uncut and Uncensored!Die Titel sind ab sofort einzeln oder im Bundle für aktuell 21,45€ auf Steam erhältlich, weitere Digitalportale folgen. Zur Feier der Veröffentlichung hat Assemble zudem einen Release-Trailer veröffentlicht, in dem alle angebotenen Larry-Titel zu sehen sind:M.C.