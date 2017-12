[PC/Mac/Linux] Epic Car Factory

Assemble Entertainment kündigt die Veröffentlichung von Epic Car Factory an. Die Wirtschaftssimulation im Retro-Stil wird entwickelt von Epic Devs und wird Anfang 2018 zu einem Preis von 14,99€ für PC, Mac und Linux (SteamOS) auf Digitalportalen wie beispielsweise Steam erscheinen. Zeitgleich mit der Ankündigung veröffentlicht Assemble zudem einen ersten Trailer und startet den Vorverkauf auf Steam mit 15% Rabatt!









Epic Car Factory macht dich zum Chef deines eigenen Automobil-Unternehmens. Du bist verantwortlich für Entwicklung, Bau und Vermarktung deiner Fahrzeuge! Achte darauf, stets rentabel zu bleiben, während du auf dem turbulenten Weltmarkt gegen die Konkurrenz antrittst. Um erfolgreich zu sein, braucht es mehr als nur Herz und Entschlossenheit. Du musst die richtigen Leute einstellen, dich auf die richtigen Projekte konzentrieren, die besten Teile erforschen und dir eine geeignete Zielgruppe suchen. Dein Unternehmen wird erfolgreich sein oder scheitern – du hast es in der Hand!





Epic Car Factory ist eine große Wirtschaftssimulation mit...



- zahlreichen Möglichkeiten der Auto-Entwicklung (über 70 verschiedene Auto-Typen)



- spannenden Forschungsmöglichkeiten (24 verschiedene Teile mit 5 Qualitätsstufen wollen erforscht werden)



- anspruchsvollem Mitarbeiter-Management (über 40 mögliche Mitarbeiter, verschiedene Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten)



- Auftragsarbeiten (um das Einkommen deiner Fabrik aufzubessern)



- Werbung und Marketing (um das Produkt an den Käufer zu bringen)



- zufälligen wirtschaftlichen Ereignissen (denn der Markt ist unvorhersehbar!)



- dynamischer Zeitsteuerung (du bist Herr über die Zeit, zähle jede Sekunde oder überspringe Wochen in wenigen Sekunden)

…und vielem mehr!







M.C.