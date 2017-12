[PC/PS4/XBO] Defunct

Defunct, das Indie-Abenteuer und Rennspiel von SOEDESCO hat die Ziellinie erreicht!



Das Spiel ist jetzt für Xbox One erhältlich. Die Version für die PlayStation4 macht noch eine kurze Urlaubspause und ist im Januar 2018 verfügbar. Später kommt auch eine Version für Windows 10. Außerdem wird das Spiel auf Xbox Play Anywhere für alle Geräte der Xbox-Familie, inklusive Xbox One X und Windows 10, veröffentlicht.









Besonderheiten

•Erlebe Hochgeschwindigkeits-Gameplay und mache die Schwerkraft zu deiner Verbündeten

•Rase durch viele verschiedene Klimazonen, Biome und Herausforderungen

•Erspiele eine Menge Skins, um deinen Charakter zu individualisieren

•Führe besondere freischaltbare Tricks aus

•Kämpfe im Zeitrennen-Modus in 5 zusätzlichen Levels um den Titel des Schnellsten der Welt





