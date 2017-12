[PC/PS4/XBO] It´s Quiz Time

It’s Quiz Time, das bislang größte Party-Quizspiel für Konsole und PC, ist ab heute für Xbox One zum Einführungspreis von 19,99 € erhältlich. Es ist zudem für PlayStation 4, PlayStation4 Pro und Steam spielbar. Zur gleichen Zeit veröffentlicht der Entwickler sein erstes Event Quiz „Best of 2017” für das Partyspiel kostenlos auf allen Plattformen.







It’s Quiz Time stammt aus der Feder des britischen Studios Snap Finger Click (Act It Out!) und seinem Team ehemaliger Buzz!-Entwickler und wird in Partnerschaft mit Vision Games Publishing herausgegeben. It’s Quiz Time bietet Spielern mehr als 25.000 verschiedene Fragen und Antworten und ist das perfekte Spiel für eine Runde mit Freunden und Familie. Bis zu acht Spieler können im lokalen Mehrspielermodus gegeneinander antreten, indem sie mithilfe der kostenlosen App (iOS oder Android) ihr Smartphone als Controller nutzen.





Für Spieler, die aus der Ferne gegeneinander antreten wollen, gibt es zwei Stream Modi für Twitch, Mixer und Youtube: „Mit Freunden spielen“, der dir erlaubt mit bis zu sieben Freunden über die Companion App zu spielen sowie der „Live-Show“ Modus, mit dem du deine ganz eigene Quiz-Show streamen kannst, an der bis zu 10.000 Zuschauer teilnehmen können, indem sie die Chat Funktion für Antworten benutzen. Spieler, die sich nach ein bisschen mehr Einsamkeit sehnen, können im Einzelspielermodus um einen Platz an der Spitze der internationalen Ranglisten kämpfen.





Das persönliche Spielerlebnis ist das A und O von It’s Quiz Time: Dank ihrer fortschrittlichen KI behält die Quizmoderatorin Salli die Leistungen der Teilnehmer im Auge, um sie zu loben und zu unterstützen oder sie gegen Familie und Freunde antreten zu lassen. Das Spiel passt sich zudem an Spieler an und bietet maßgeschneiderte Fragen basierend auf ihren Interessen, ihrer Leistung und ihrem Alter an. Zudem können Quizliebhaber sich eigene, individualisierte Spielrunden erstellen.



It's Quiz Time wird für begrenzte Zeit zum Einführungspreis von 19,99 € angeboten; ein Saisonpass mit speziellen Event-Quizzen und neuen Spielfeatures wird ab Anfang 2018 verfügbar sein.



It's Quiz Time wird in englischer Sprache für britische, US-amerikanische und internationale Spieler sowie auf Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch mit speziell auf jedes Land zugeschnittenen Fragen bereitgestellt.





M.C.