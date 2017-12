[IOS/Android] Harry Potter: Hogwarts Mystery

LOS ANGELES, 12. Dezember 2017

- Jam City, ein Studio für Mobile-Spiele mit Sitz in Los Angeles, hat

zusammen mit Warner Bros. Interactive Entertainment einen Lizenzvertrag

für die Entwicklung von Harry Potter: Hogwarts Mystery

geschlossen. Das Spiel macht es den Spielern zum ersten Mal möglich,

den Aufenthalt als Schüler in Hogwarts mit einem selbst erstellten

Charakter zu erleben. Harry Potter: Hogwarts Mystery

erscheint unter dem neuen Warner Bros. Interactive Entertainment Label

Portkey Games, welches sich Spielen widmet, die durch die Magie und

Abenteuer von J.K. Rowlings magischer Welt inspiriert wurden.





„Es ist für Jam City eine Ehre, ein mobiles Spiel für solch eine große

Marke zu gestalten", so Chris DeWolfe, einer der Gründer und CEO von

Jam City. „Wir sind ebenfalls Fans von Harry Potter und bringen den

Millionen Menschen weltweit, welche seit mehr als 20 Jahren seine

Geschichten verfolgen, großen Respekt entgegen. Dieses Spiel war für

unsere Entwickler und Künstler ein echtes Vergnügen. Sie haben engagiert

daran gearbeitet, allen Fans der magischen Welt von J.K. Rowling ein

einzigartiges Spielvergnügen zu bereiten.“





In diesem neuen Spiel können Fans von Harry Potter ihren Traum

verwirklichen, Schüler der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu

werden. So können sie ihre eigene Figur schaffen und die Schuljahre in

Hogwarts durchlaufen. Auf diesem Weg nehmen die Spieler an den

magischen Unterrichtsstunden und Aktivitäten teil, die sie bereits aus

den Büchern und Filmen kennen und lieben. Dabei müssen sie sich in

Fächern wie Verteidigung gegen die dunklen Künste, das Brauen von

Tränken und dem Duellierclub beweisen. Die meisten der bekannten Lehrer

aus Harry Potter übernehmen auch im Spiel ihre Rollen.





„Harry Potter: Hogwarts Mystery ist ein

Mobile-Spiel, das von J.K. Rowlings faszinierenden Geschichten

inspiriert wurde und ist für die Fans eine aufregende und unterhaltsame

Art, die magische Welt zu erleben", sagte David Haddad, Präsident von

Warner Bros. Interactive Entertainment. „Es ist wunderbar mit Jam City

an diesem Spiel zu arbeiten. Das Unternehmen hat sich schon darin

bewährt, im Bereich mobiler Spiele umfassende und liebgewordene Welten

zu gestalten."





Harry Potter: Hogwarts Mystery ist lizensiert

von Warner Bros. Interactive Entertainment und wird im nächsten Jahr

im App Store, Google Play und im Amazon Appstore für mobile Geräte

verfügbar sein.