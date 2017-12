[PS4/XBO/PC] One Peace World Seeker

2018 wird ein fantastisches Jahr für ONE PIECE Fans. Zur Feier des 20. Jubiläums der Strohhutpiraten kündigt BANDAI NAMCO Entertainment Europe ONE PIECE WORLD SEEKER an. Dieses soll 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC, als Teil des ONE PIECE Big Projects, erscheinen.





Zuvor bekannt unter dem Decknamen DAWN, werden Spieler in ONE PIECE WORLD SEEKER als Ruffy die Möglichkeit haben eine Welt mit nahtloser Action und offener Umgebung zu erkunden.





ONE PIECE WORLD SEEKER erscheint 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.