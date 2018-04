[Multi] Soul Calibur VI

108 Sterne wrote: Aber hey, es ist der SCVI Thread. Und dir Diskussion ist eigentlich hinfällig, wir leben da in verschiedenen Welten.



108 Sterne wrote: Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung mit dem Game sagen, dass es bei mittleren Rängen immer noch gut funktioniert hat. Tut mir leid, die Argumentation dass Spieler zum anders spielen angeregt werden sollen zieht bei mir einfach nicht. Für den Großteil der Spieler ist es einfach ne neue Simpelfunktion, um den Ausgang des Kampfes gegen Ende noch mal zu beeinflussen. Und zwar sowohl zum eigenen Vorteil, als auch zum Nachteil.



108 Sterne wrote: Ich bin kein guter Spieler, und konnte trotzdem mehr als ein Mal mit Rage Arts Leite besiegen, die deutlich besser sind als ich.



108 Sterne wrote: Eure Argumente funktionieren für mich einfach nicht, weil ich sie erst deutlich über meinem Level wirksam werden. Und weil ich weiß, dass selbst Leute die besser sind als ich noch von den Rage Arts erwischt werden können.



108 Sterne wrote: Bei SCVI hoffe ich, dass es sowas nicht gibt. Und da Tekken 7 in der Hinsicht auch ziemlich einmalig ist



Retrorunner wrote: In erster Linie sollen Rage Arts das Frustpotential bei ungeübten Spielern senken.



Retrorunner wrote: ..und trotzdem wird ein geübter Tekken Spieler wenig Probleme mit Casuals und Button-Smashing bei klassischen Tekkens haben.



Retrorunner wrote: 1. Man erhöht deutlich die Chancen von Casuals aus einer eher aussichtslosen Situation zu gewinnen. Dieser "Verdienst" kommt wodurch zu stande? Einzig weil der Casual Schaden genommen hat. Also im Grunde ist es kein Verdienst. Die Unfähigkeit des Spielers wird hier sogar belohnt...



Retrorunner wrote: 2. Rage Arts sind lächerlich leicht auszuführen (bezogen auf Tastenkombination). Oft sind es zwei Knöpfen plus Richtung,die man gleichzeitig drücken muss. Keine langen Combos....



Retrorunner wrote: Somit bin ich bei 108Stars. Sowas will ich bei SC nicht sehen!



Ich habe SCIV und V nicht gespielt aber gab es nicht in einem von beiden bereits ähnliche "Supers"? Jetzt in VI gibt es doch aber ein solches Super System auch, oder nicht? Heißt da doch "Critical Edge", oder funktioniert das großartig anders?Wenn es ähnlich ist, wird es da die selbe Diskussion geben und daher können wir damit ja schonmal loslegen anhand von T7Also wenn du so Casual bist, wirst du über Onlinematches sicher niemals mit einem "mittleren" Spieler gespielt haben.Das ist ja der Punkt. Ein Gegner, der nur wegen RageArt gegen dich verliert ist einfach nicht gut. Nur weil er vorher besser seine Combostrings durchtippte, dann aber blind attackiert hat, lässt ihn völlig zu recht verlieren und machte ihn zum schlechteren Spieler.Ragearts machen wieviel Schaden? 50-60? Jeder Charakter macht mit einer Launch Combo mehr Schaden (65-80 oder sowas) und einige Combostrings gehen auch in den Bereich von 50. Und DIE haben oft 50:50 Situationen. Die Combostrings mit Lows und Mids sind die (für nicht Profis) am schwersten zu verteidigenden Dinge in Tekken. RAs sind dagegen einfach zu verteidigen, wenn man nicht gerade vorhersehbar angreift. Der RA Schaden ist einfach nicht hoch genug um so relevant zu sein.Garnicht. Siehe Mortal Kombat 9 und 10. Auch bei Street Fighter gibt es ja die komplett unverwundbaren Supers/Ultras/Critical Arts u.ä.. Da muss man zwar vor der einen Taste noch zwei Viertelkreisbewegungen oder so eingeben aber im Prinzip läufts ja ähnlich. Bei MK reicht aber auch eine Taste. Dass man bei T7 sogar noch Schaden bekommt, wenn einen der Gegner im Startup der RageArt trifft, macht diesen Angriff ja eher schlechter. Auch da man mit einer Combo sogar mehr schaden machen, was in anderen Spielen nicht so ist.Wie kommst du darauf. Tekken gibt ungeübten Spielern von allen Kampfspielen die meisten und durchgängigsten Erfolgserlebnisse. RageArts sollen Verständnis fürs klassische Kampfspiel-Meta auch bei Tekken Mashern aufkommen lassen.Sonst wäre Tekken schon lange Tod. Zumindest bei ernsthaften Kampfspielern. Dennoch bleibt es so, dass Combostrings in Tekken extrem einfach auszuführen sind und auch für gute Spieler nicht immer einfach zu verteidigen sind. Für unerfahrene Spieler ist das schlicht unmöglich. RAs sind dagegen extrem einfach zu verteidigen. Für jeden!Ein ähnliches System gab es in Tekken in Form der normalen Rage schon lange. In anderen Kampfspielen ist das ebenfalls normal. Siehe Street Fighter IV mit den Ultra Moves, Guilty Gear hat mehrere Comback Mechaniken, Desperation Moves bei extrem vielen SNK Spielen, und und und. Ganz normal bei Kampfspielen im Allgemeinen.Wie gesagt: bei MK 9 und 10 ist das auch so. Und ist qcf,qcf+ eine Taste so viel schwerer zu machen? Außerdem sind Tekkencombos auch lächerlich einfach und das Schadensniveau eh extrem hoch bei allen anderen Moves. Außerdem geht mit dem neuen Dragon Ball FighterZ und Fighting EX Layer auch weiterhin in die Richtung, Eingabehürden weiter abzubauen.So wie ich das bemerkt habe ist etwas ähnliches drin.