[PC/Mac/Linux/Konsolen] Bridge Constructor Portal

Den ursprünglichen Bridge Constructor habe ich seinerzeit auf der Xbox getestet und war noch nicht ganz überzeugt.

Dass man beim Nachfolger nun einen Deal mit offizieller Portal Lizenz eingeht, sprengt aber auch meine Weihnachtswunschliste - das wird bestimmt der Hammer!



-----------------------

Wir heißen alle erfolgreichen Bewerber von Bridge Constructor Portal herzlich willkommen. Sie erwarten fahrzeugbasierte Testkammern, Quantentunnel und patentierte Aperture-Technologie.



Das letzte Jahr über haben wir in unseren Untergrund-Laboratorien heimlich an der nächsten Version der millionenfach verkauften Bridge Constructor Serie gearbeitet. Der neue Titel erscheint als eigenständiges Spiel für PC, MacOS, Linux, Mobilgeräte, sowie Konsolen und unterstützt vollumfänglich die Lizenz von Portal, einer der beliebtesten Videospiel-Marken des letzten Jahrzehnts.



Bridge Constructor Portal verbindet die Gesetze der Konstruktionstechnik mit der Technologie der Aperture-Laboratorien zu einem aufregenden neuen Spielerlebnis – stets unter dem anspruchsvollen Blick von GLaDOS.



Du meinst wir scherzen? Hier kommt der unbestreitbare wissenschaftliche Beweis:







Bridge Constructor Portal wird am 20. Dezember 2017 für Windows, MacOS und Linux, sowie für mobile Geräte veröffentlicht. Die Konsolenversionen folgen Anfang 2018.