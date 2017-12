Square Enix kündigt heute an, dass der RPG-Klassiker Romancing SaGa 2

am 15. Dezember 2017 für die PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo

Switch, Xbox One und für den PC (digital) erscheinen wird.

Romancing SaGa 2 erschien ursprünglich 1993 in Japan und ermöglicht es Spielern, auf dem Thron des Imperiums Varennes zu sitzen und mehrere Generationen an Herrschern in ihrem mutigen Kampf gegen die Sieben Helden zu steuern. Spieler können eine Vielzahl an Protagonisten kontrollieren und das Imperium nach ihrem Willen gestalten, sodass jeder Spieler eine andere Geschichte erlebt.

Auf der neusten Hardware können Spieler Romancing SaGa 2 mit einer Auswahl an verbesserten Features im Vergleich zum Original genießen.



Auswahl neuer Features im Überblick:

• Neue Charakterklassen bieten noch mehr Tiefe und taktische Möglichkeiten für das Gameplay und die Kämpfe.

• Vier neue Dungeons, die einen tieferen Einblick in das Mysterium der Sieben Helden bieten.

• Die Funktion New Game+ überträgt Charakterattribute und Gegenstände in ein brandneues Spiel, damit Spieler die Geschichte mit Gegenständen genießen können, die ihnen zuvor entgangen sind und Gefährten zurückgewinnen können, die sie ursprünglich opfern mussten.



Um

die Rückkehr des Klassikers zu feiern, wird es für alle Plattformen,

eingeschlossen die früher im Jahr veröffentlichten iOS- und

Android-Versionen, für kurze Zeit einen Rabatt von 20% geben.

Romancing SaGa 2 wird ab dem 15. Dezember 2017 in digitaler Form für die PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch , Xbox One, den PC (STEAM) und Windows 10 erhältlich sein.