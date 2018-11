[PC/PS4/XBO/SWI] Monster Energy Supercross 1 + 2

Milestone und Feld Entertainment, Inc. gaben ihre erneute Partnerschaft für die Veröffentlichung von Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 bekannt.



Das neue Spiel wird weltweit am 8. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Windows PC /STEAM und Nintendo Switch erhältlich sein und gibt den Spielern die Gelegenheit, in die Rennstiefel eines offiziellen Supercross-Champions zu steigen und das spannende Leben eines professionellen Athleten in der am härtesten umkämpften und angesehensten Motorrad-Offroad-Rennmeisterschaft der Welt zu erleben.







Im Spiel selbst steht der Gamer im Mittelpunkt und kann folgende Features genießen:



- Neuer „Karriere“-Modus: Um ein echter Profi-Fahrer zu werden, genügt es nicht, auf der Strecke schnell zu sein. Spieler müssen ihren Ruhm steigern und die Herzen der Fans erobern, um die größten Sponsoren anzuziehen, während Beziehungen zu den und Rivalitäten mit anderen Fahrern gepflegt werden. Zu den neuen Features zählt ein Terminplaner voller Events und Aktivitäten zur Verbesserung der Fertigkeiten – nicht nur auf den vier neuen Strecken. Das Leben eines Supercross-Champions findet nicht nur auf der Piste statt!



- Individualität durch Gesicht, Stil und Strecke: Jeder Fahrer hat seinen eigenen Stil. Aus diesem Grund erreicht die Individualisierung in Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 ein neues Niveau. Die Spieler können ihren Fahrer mit über 3.000 Gegenständen und Optionen gestalten – von seinem Äußeren bis hin zu einer langen Liste mit Kleidungsstücken, die er während seiner Rennen tragen kann. Für die Strecke gibt es zudem über 300 mechanische Teile, damit das Bike das richtige Feeling rüberbringt. Der beliebte Streckeneditor kehrt zurück, verbessert mit einer Menge neuer Funktionen für Spieler, die ihre eigenen Rennerfahrungen erstellen möchten – sei es als Herausforderung für sich selbst oder zum Teilen mit der Online-Community.



- Top-Athleten der Saison 2018: Diesmal sind über 80 offizielle Fahrer der Saison 2018 mit von der Partie – unter ihnen einige der berühmtesten Fahrer der Welt, wie der amtierende Champion der 450SX-Klasse, Jason Anderson, sowie Marvin Musquin und zum ersten Mal Eli Tomac. Alle Fahrer werden dank der verbesserten Technologie für Gesichtsscans akkurat dargestellt. Die bei der Veröffentlichung verfügbaren 17 Strecken umfassen neben den neuen NRG- und Raymond James-Stadien die bekanntesten und angesehensten Stadien Amerikas und geben die Strecken und Atmosphäre eines Supercross-Rennens perfekt wieder – einschließlich der bekannten pyrotechnischen Effekte und Wiederholungen im TV-Stil.



- Neue Technik: Das Entwicklungsteam hat hart gearbeitet, um die Gameplay-Erfahrung noch zu verbessern. Dank der neuen Advanced Inertial Response- und Real Terrain Collision-Technologien verhalten sich die Motorräder noch realistischer – auf der Strecke wie auch in der Luft. Zudem hilft die neue Dynamic Flow Aid den Spielern dabei, bei Sprüngen und Landungen stets die richtige Linie zu treffen.





„Für den ersten Teil war es unser Ziel, ein adrenalingeladenes, unterhaltsames Gameplay zu schaffen, das die Spannung eines Supercross-Rennens gut rüberbringt“, so Irvin Zonca, Head of Game Design bei Milestone. „Bei Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 hört die Gameplay-Erfahrung nicht am Ende eines Rennens auf, sondern sie zeigt den Spielern die vollen 360° einer Rennfahrer-Karriere samt Training, Interviews, Promotion-Aktivitäten mit Sponsoren, Rivalitäten mit anderen Fahrern und vielem mehr.“



„Wir freuen uns auf Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2“, fügt Vicki Silver, Chief Marketing Officer für Feld Entertainment an. „Die Partnerschaft mit Milestone hat uns als Teil einer ehrgeizigen Strategie zur Entwicklung des Sports und der Fanbasis von Supercross auf der ganzen Welt die Tür ins Videospiel-Geschäft geöffnet. Die Erweiterung unserer digitalen Aktivitäten um Plattformen, auf denen weite Teile unseres Publikums bereits ihre Zeit verbringen – wie das Gaming – ermöglicht es unseren Fans, in die spannende und realistische Erfahrung der am härtesten umkämpften und angesehensten Motorradrenn-Meisterschaft der Welt einzutauchen.“