Milestone ist aktuell nicht zu bremsen, was neue Titel angeht, denn heute haebn sie in Verbindung mit Feld Entertainment, Inc. die Veröffentlichung von Monster Energy Supercross - The Official Videogame angekündigt, das über Bigben Interactive vertrieben wird. Das Spiel erscheint am 13. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC und wird kurze Zeit später auch für Nintendo Switch erhältlich sein.







Monster Energy Supercross - The Official Videogame gibt Spielern Gelegenheit, an der spannendsten und profiliertesten Offroad-Motorradrenn-Meisterschaft der Welt teilzunehmen. Mit innovativem Streckendesign in bekannten Stadien bietet das Spiel eine realistische und packende Supercross-Erfahrung. Die Spieler fahren mit ihren liebsten Supercross-Athleten auf Strecken des 2017 Monster Energy AMA Supercross, einer FIM-Weltmeisterschaft. Sie wählen dabei aus offiziellen Fahrern der 250SX- und 450SX-Klassen, einschließlich bekannter Fahrer wie Chad Reed, Ken Roczen und Ryan Dungey.





„Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit Feld Entertainment“, so Luisa Bixio, VP von Milestone. „Felds Expertise bei der Schaffung wertiger Unterhaltung kombiniert mit Milestones langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Rennspielen haben den Weg für diesen Titel geebnet.“



„Die lebensechte Rennerfahrung des Videospiels lässt die Fans wie nie zuvor mit dem Monster Energy Supercross interagieren – sowie gegen andere Fans auf der ganzen Welt antreten“, so Vicki Silver, Chief Marketing Officer bei Feld Entertainment. „Jetzt können die Fans das ganze Jahr über Teil dieses Sportereignisses sein, in dem sie auf bekannten Supercross-Strecken mit ihren liebsten Athleten fahren – oder gegen sie antreten.“





Zu den Besonderheiten des Titels zählen:



- Die offizielle 2017 Monster Energy Supercross-Saison mit Zugang zum Monster Energy Cup.



- Offizielle Maschinen, bekannte Strecken und Athleten aus den 250SX- und 450SX-Klassen: Chad Reed, Ken Roczen, der amtierende Champion Ryan Dungey und andere werden auf den fordernden, offiziellen Strecken fahren.



- Spannender Karriere-Modus mit vielfältigen Individualisierungs-Optionen: Fahrer und Motorrad können gleichermaßen mit maximaler Flexibilität individualisiert werden, um in den Rennklassen voranzukommen.



- Strecken-Editor für endlose Rennmöglichkeiten: Die Spieler können ihre eigenen Strecken schaffen, bearbeiten und online teilen.



- Realistische Grafiken und eine packende Spielerfahrung: präzise Darstellung der Motorräder, der Strecken, des Zubehörs und des Sichtfelds der Athleten.





