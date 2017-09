[PC/Konsolen] Mugsters

Team17 und der in Finnland ansässige Entwickler Reinkout Games kündigen heute Mugsters an, ein actionreiches Rätselspiel, das 2018 für Konsolen und PC erscheint.







Mugsters schickt Spieler auf eine ganz einfache Mission: Überlebende retten, Aliens vernichten, Kristalle sammeln und… die Welt retten. Naja, vielleicht doch nicht ganz so einfach. Mit der Physik-Engine in den verschiedenen Sandbox-Levels von Mugsters müssen Spieler Fahrzeuge, Fallen und Sprengstoff benutzen, um ihre Gegner auszutricksen, abzuhängen und zu entkommen.



Mugsters bietet:

· Rasante Action – Spieler werden in verschiedenen Levels mit diversen Gefahren konfrontiert. Darunter außerirdische Traktorstrahlen, Raketen und eine Vielzahl von Fallen, die das Entkommen sowohl erschweren als auch ermöglichen können.



· Physik-Engine – Die Sandbox-Umgebung ermöglich das Experimentieren mit der Physik-Engine von Mugsters. Im Fokus steht die Mission, aber man wird doch auch mal ein paar explosiven Fässern zusehen dürfen, wie sie den Berg hinunterrollen.



· Fahrzeuge – Mit mehr als 30 Fahrzeugtypen können sich Spieler in die Freiheit rasen, rammen und schießen, während sie den außerirdischen Invasoren eins auswischen.



· Rätsel – Es braucht Grips, um auf diesen gefährlichen Inseln zu überleben. Nur mit der richtigen Mischung aus Sprengstoff, Fallen und Fahrzeugen können Spieler mitsamt den Überlebenden und den Kristallen entkommen.



· Multiplayer – Alle Missionen der Einzelspielerkampagne wurden für den Mehrspieler-Modus remixed und können im Zwei-Spieler-Koop gespielt werden.





M.C.