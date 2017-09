Ubisoft veröffentlichte heute einen ausführlichen Gameplay-Walkthrough zu dem neuen exklusiven PC-Shooter Atomega.



Das Spiel wurde vom Ubisoft-Studio Reflections entwickelt und kommt von dem selben Team, das auch Grow HomeTM und Grow UpTM hervorgebracht hat. In dem Video wird das grundsätzliche Spielprinzip vorgestellt und zudem werden einige hilfreiche Tipps und Tricks verraten.







Atomega spielt am Ende von Raum und Zeit, wo sich die Realität immer schneller auflöst.Exoformen sind das einzige, was noch existiert, superfortschrittliche postbiologische Lebensformen, Meister von Materie und Energie, und die letzten entfernten Verwandten von Menschen und Maschinen. Während die Gesetze der Physik langsam außer Kraft gesetzt werden, kämpfen die Exoformen um die Herrschaft, wobei sie die letzten Momente des Universums in einer Arena am Rande der Zerstörung immer wieder erleben.



Das Spiel ist bereits für 9,99 Euro digital auf Steam erhältlich.





M.C.