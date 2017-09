[PC/PS4] Left Alive

Square Enix enthüllte heute Left Alive, einen brandneuen Survival-Action-Shooter, der 2018 für die PlayStation 4 und den PC via Steam erscheinen wird.



Die erfahrenen Entwickler Toshifumi Nabeshima (Director, ARMORED CORE-Reihe), Yoji Shinkawa (Charakterdesigner, METAL GEAR-Reihe) und Takayuki Yanase (Mech-Designer, GHOST IN THE SHELL: ARISE, MOBILE SUIT GUNDAM 00, XENOBLADE CHRONICLES X) arbeiten eng zusammen, um die düstere und authentische Welt von Left Alive zu erschaffen.





Ein erster Teaser-Trailer, der heute auf der PlayStation-Pressekonferenz in Japan präsentiert wurde, deutet das Konzept von LEFT ALIVE an







M.C.